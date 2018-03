Il traffico è sbloccato è scorre sulla corsia di sorpasso. permangono code di 4 chilometro per lo scontro fra veicoli avvenuto al km 343, direzione Pescara

GIULIANOVA – Sull’ A14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi in direzione Pescara si è verificato un incidente nella serata del 28 marzo.

Il traffico è sbloccato è scorre sulla corsia di sorpasso. permangono code di 4 chilometro per un tamponamento tra tre autovetture, avvenuto al km 343.

Si consiglia in alternativa di uscire a Giulianova, percorrere la viabilita’ esterna, per rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

