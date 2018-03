La questione sicurezza al centro della riunione avvenuta in sala consiliare. Vagnoni: “Necessario implementare la presenza sul territorio al fine di combattere in maniera più efficace i diversi fenomeni legati alla prostituzione, allo spaccio di stupefacenti ed alla lotta alla contraffazione”

MARTINSICURO – Si è tenuta martedì 27 marzo, nella sala consiliare del Comune di Martinsicuro, la riunione con il prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, che ha incontrato i sindaci dei della costa per parlare delle principali problematiche legate al tema sicurezza, in vista, soprattutto, dell’imminente stagione estiva.

“Questa mattina abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la riunione del Comitato Provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Graziella Patrizi per analizzare le problematiche delle località costiere del litorale teramano. E’ stata una importante occasione di confronto nel corso della quale, dopo aver ringraziato tutte le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto ogni giorno sul nostro territorio, ho sottolineato la necessità di implementare la presenza sul territorio al fine di combattere in maniera più efficace i diversi fenomeni legati alla prostituzione, allo spaccio di stupefacenti ed alla lotta alla contraffazione .

Abbiamo bisogno più che mai di far percepire ai cittadini che non sono soli; diventa quindi importante rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio attraverso iniziative che vedano tutte le forze dell’ordine lavorare in sinergia per migliorare la percezione di sicurezza di noi tutti .

Stiamo lavorando per mettere a punto diversi progetti di miglioramento del monitoraggio e controllo del territorio che, mi auguro, porteranno al più presto miglioramenti nella nostra Città.

C’è ancora tanto da lavorare, certo, ma sono convinto che lavorando insieme – cittadini, forze dell’ordine, e Comune – riusciremo a marginalizzare i fenomeni di micro criminalità nel nostro territorio .

Ringrazio il Prefetto, il Questore e tutte le autorità intervenute per l’attenzione dimostrata anche nei confronti della nostra Città e per tutto quanto faranno nei prossimi mesi per garantire una stagione estiva all’altezza delle aspettative di una località turistica come la nostra .”

