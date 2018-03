SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono nato e cresciuto in un paese di provincia, non in una metropoli. Ho avuto un padre che se n’è fregato di me togliendomi il saluto da piccolo. Siamo andati avanti soli io e mia madre. Per dieci anni ho fatto un lavoro che non mi rendeva felice. Nonostante ciò ho avuto la forza di prendere tutto quello che la vita mi aveva dato e cambiarlo”.

Sui Social Network il rapper sambenedettese Mudimbi annuncia un’importante novità, un’iniziativa interessante dal punto di vista sociale per i più giovani.

“Per questo sono felice di annunciare che dalla prossima settimana inizierò un tour tra varie scuole (elementari, medie e superiori), per parlare ai ragazzi di tutte le età, per passare un po’ di tempo insieme e soprattutto per assicurarmi che abbiano ben chiaro il concetto che, a prescindere da ciò che la vita ti dà, scegli tu cosa farci” afferma il cantante di Porto d’Ascoli in un comunicato.

Mudimbi è stato protagonista, al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, con il brano “Il Mago”. Ha ottenuto il terzo posto e riscosso parecchio successo fra pubblico e critici. Il suo Instore Tour, per promuovere “Michel”, ha avuto una buona adesione in tutta Italia.

C’è attesa per il suo prossimo singolo e per la serie di concerti che affronterà.

