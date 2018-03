Circa 78 mq saranno dati in concessione all’associazione che aspetta venga completata la nuova sede presso il porto turistico. Rimarrà in ogni caso il punto per le informazioni turistiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sezione sambenedettese della Lega Navale Italiana dovrebbe trasferirsi nell’ex sede del Consorzio Turistico di Viale Tamerici, in attesa del completamento della sede definitiva nel porto turistico. L’attuale sede logistica, situata in alcuni locali ex Gil dove si trova anche l’Università di Camerino, sono infatti stati chiesti dalla stessa istituzione scolastica.

Nel pomeriggio di ieri, quindi, la Giunta ha deliberato la volontà di dare in concessione due locali alla Lega in via Tamerici, per un totale di 78 mq nella struttura che si affaccia dinanzi al giardino sull’Albula. Nell’ex sede del consorzio, in ogni caso, rimarrà il punto per le informazioni turistiche (I.a.t.) che occuperà una porzione di circa 100 mq.

