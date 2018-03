Dalle prime indiscrezioni una persona era andata in escandescenza per futili motivi. La situazione, al momento, pare essere tornata alla normalità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un pò di agitazione nella serata del 27 marzo in Riviera, poco prima delle 21.

A San Benedetto, in via de Carolis, vari residenti hanno notato e sentito del trambusto (alcune urla dalle testimonianze) provenire da un’abitazione per motivi ancora non noti. Ciò ha preoccupato diversi cittadini.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di San Benedetto per verificare la situazione. Sul luogo anche un’ambulanza per precauzione.

Dalle prime indiscrezioni una persona era andata in escandescenza per futili motivi. La situazione, al momento, pare essere tornata alla normalità.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 260 volte, 284 oggi)