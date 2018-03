VICENZA -La notizia era nell’aria già da un po’ ma oggi è arrivata anche l’ufficializzazione da parte del tribunale federale. Il Vicenza, dichiarato fallito a inizio anno e che sta continuando il campionato in “esercizio provvisorio” prende quattro punti di penalizzazione (a cui si aggiunge un’inibizione di 4 mesi per Marco Franchetto ex Ad dei biancorssi n.d.r.) per violazioni disciplinari e finanziarie della Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.

Il Vicenza dunque finisce in fondo al tabellone del girone B, con 27 punti, dietro Teramo e Gubbio, i veneti adesso sono davanti solo al Santarcangelo e Fano

