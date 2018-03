SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comune di San Benedetto.

“Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 26 in sala giunta il primo dei confronti tra gli assessori e i consiglieri comunali della maggioranza che sostengono l’Amministrazione Piunti. La prima relazione è stata svolta dall’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni ma nei prossimi giorni il confronto riguarderà tutti gli altri membri dell’esecutivo comunale.

“Lo scopo di questi incontri è duplice – ha spiegato il sindaco Pasqualino Piunti che ha voluto presenziare anche in virtù dell’importanza che la sua amministrazione attribuisce ai temi sociali – da un lato presentare, a coloro che hanno il compito di definire gli indirizzi dell’attività amministrativa, le linee di azione che abbiamo seguito, dall’altro offrire ai consiglieri strumenti conoscitivi più approfonditi che possano tornare utili nella loro quotidiana attività di contatto con i cittadini e le varie realtà territoriali”.

L’assessore Carboni ha poi illustrato le attività sin qui svolte, ponendo l’accento sull’importanza della presenza di San Benedetto, insieme a grandi realtà metropolitane, ai tavoli nazionali costituiti in materia di lotta alla povertà e di coordinamento ANCI sulle politiche sociali: una posizione privilegiata che ha dato modo all’Amministrazione di far recepire importanti posizioni, ad esempio in tema di affidamento e mantenimento dei minori non accompagnati.

Tra i risultati finora raggiunti che l’assessore Carboni ha tenuto ad evidenziare, vanno evidenziati il recupero e l’assegnazione di 8 alloggi di edilizia popolare, l’incremento delle ore di assistenza per la disabilità scolastica, il raddoppio delle ore della convenzione per il servizio di interpretariato per non udenti e per ipovedenti, la creazione di appositi capitoli per assicurare a questi servizi risorse certe.

“E’ nostra intenzione – ha concluso il sindaco Piunti- riproporre questi momenti di confronto anche nelle competenti commissioni per dar modo anche ai consiglieri di minoranza di essere informati su quanto stiamo facendo”. In tal senso, si sta già attivando la presidente della Commissione consiliare Politiche sociali Mariadele Girolami assieme alla collega Brunilde Crescenzi”.