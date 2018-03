In caserma è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei militari di San Benedetto. Sono stati disposti nei confronti del giovane i domiciliari

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli in Riviera nei giorni scorsi.

Nella giornata del 26 marzo i carabinieri di San Benedetto hanno fermato un cittadino senegalese di 19 anni. In caserma è stato sottoposto ad accertamenti e il ragazzo ha mostrato un passaporto falso.

E’ stato posto, in seguito, agli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori indagini per verificare la provenienza del documento contraffatto.

