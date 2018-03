In data 25 marzo 2018 si sono svolti a Campofilone i Campionati Provinciali Federali di Pattinaggio Artistico a rotelle e i Giochi Giovanili Primi Passi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In data 25 marzo 2018 si sono svolti a Campofilone i Campionati Provinciali Federali di Pattinaggio Artistico a rotelle e i Giochi Giovanili Primi Passi. Gli atleti della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto hanno conquistato il titolo provinciale federale a squadre nonostante le assenze degli atleti di punta (Alessandro Fratalocchi e Kevin Bovara).

Le nuove leve del team verderosa si sono dimostrate infatti molto competitive. Nella categoria “Giovanissimi A” Allegra Ionni ha vinto agilmente l’oro in tutte le specialità. Bravissima anche Maria Cristina Pirozzoli, tornata appositamente dall’Albania, dove risiede e studia temporaneamente per impegni di lavoro dei suoi genitori, per partecipare a questa gara la quale ha conquistato la medaglia di bronzo negli esercizi liberi.

Nella Categoria Giovanissimi B femminile le “Fantastiche Quattro” non hanno deluso le aspettative. L’oro nelle tre specialità è andato a Valentina Piciacchia; Asia Cretone ha conquistato l’argento negli esercizi liberi e il bronzo negli esercizi obbligatori; Fares Noemi ha vinto l’argento negli esercizi obbligatori e il bronzo negli esercizi liberi; determinante per il successo nella classifica a squadre il 4° posto di Elena Girolami sia negli obbligatori che nel libero.

Nella categoria Allievi Regionali B maschile oro per Alessandro Girolami, autore di un esercizio libero molto apprezzato dal pubblico.

Nella categoria Divisione Nazionale D maschile Giorgio Liberini si è piazzato al secondo posto negli esercizi liberi.

Nella specialità Coppie Artistico il titolo provinciale è andato alla Coppia formata da Valentina Piciacchia e Alessandro Girolami.

Soddisfatto il Presidente Anna Maria Laghi che ringrazia il team di allenatori composto da Ivan Bovara (Tecnico), Alessandro Fratalocchi (preparatore), Laura Marzocchini (coreografa).

Altrettanto bravi sono stati gli undici principianti impegnati nei Giochi Giovanili Primi Passi allenati da Alessia Giannelli e Martina Foschi che con la loro partecipazione hanno contribuito a incrementare il punteggio per il titolo a squadre.

Hanno debuttato in questa gara federale: Filippo e Agnese Rosetti, Nunzia Lagravanese, Asia Caioni, Alice Scartozzi, Andrea Zomparelli, Sofia Piatti, Maria Elisa Simonetti, Francesca Delicati, Ines Traini e Matilde Cannella.

