SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, la Sambenedettese calcio ha pensato ai suoi tifosi, grandi e piccini. In occasione del suo 95° anno dalla fondazione, la Società ha voluto rendere omaggio alla storia con l’Uovo Ufficiale della Sambenedettese Calcio realizzando delle fantastiche sorprese esclusive tutte da collezionare.

“Si ringraziano per la progettazione e la realizzazione l’azienda Fast Edit di Acquaviva Picena nella persona del titolare Ennio “Nando” Gabrielli e l’industria dolciaria sambenedettese Cioccolato Giammarini di Luigi Giammarini, specializzata nella lavorazione del cioccolato” affermano dalla sede rossoblu.

Le due aziende, grazie alla passione ed alla vicinanza ai colori rossoblù, di concerto con l’Ufficio Marketing hanno permesso la creazione di un prodotto pasquale per grandi e piccini di altissima qualità e prestigio che come gli anni scorsi sarà in vendita al prezzo di 9.90 euro, nei prossimi giorni, sia nel Samb Store presso lo stadio Riviera delle Palme che presso gli esercizi commerciali di San Benedetto del Tronto e circondario.

Le attività commerciali interessate alla rivendita delle Uova di Pasqua della Sambenedettese possono contattare l’Ufficio Marketing della Società via email all’indirizzo ufficio.marketing@sambenedettesecalcio.it oppure al numero 335.1507329.

All’interno delle uova di cioccolato al latte del peso di 400 grammi troverete i nuovissimi magneti della Samb raffiguranti 19 tra le Maglie da Gara più rappresentative del passato prossimo e remoto, e le tre Maglie da Gara Ufficiali della stagione Lega Pro 2017-18. In totale 19 magneti imperdibili.

Inoltre, di corredo al magnete, troverete un pieghevole/poster con le immagini e le didascalie di tutte le sorprese da collezionare.

PUNTI VENDITA UOVA DI PASQUA SAMBENEDETTESE CALCIO

STADIO RIVIERA DELLE PALME – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

#SambStore c/o Ufficio Marketing

(dal lunedi’ al venerdi’ ore 09.30-13.00/15.30-19.00 sabato ore 09.30-13.00)

GROTTAMMARE

SUPERMERCATI

SI’ CON TE, via Bernini – Grottammare

Ipersimply Market c/o Centro Commerciale Ipersimply, via C.A. Dalla Chiesa 2/A Grottammare

L’Alimentare, via Marconi, 137 ang. Via Ballestra, Grottammare

Simply – via G.D’Annunzio 11 Grottammare

BAR

Caffe’ Vale, Via D. Alighieri 22/24, Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SUPERMERCATI

Supermercati Tigre – San Benedetto del Tronto

Conad, c.so Mazzini – San Benedetto del Tronto

Conad, via Togliatti – San Benedetto del Tronto

Bottega 127, C.L. Gabrielli, 127 – San Benedetto del Tronto (zona Ragnola)

Bottega Simply Magic, via Volta, 112 – San Benedetto del Tronto

Supermercato Fanini, via Manara, 134 – San Benedetto del Tronto

Todi’s, via Calatafimi 80 – San Benedetto del Tronto

Si’ Con Te, via Roma 105 – San Benedetto del Tronto

BAR

Bar El Marinero, via Asiago, 130A – San Benedetto del Tronto

Bar Blues Brothers, via Ferri, 68 – San Benedetto del Tronto

Cafe’ Dale’, Viale dello Sport, 33 – San Benedetto del Tronto

Le Petit Caffè, via Tortora 7- San Benedetto del Tronto

Bar Affinity, via Piemonte 102 – San Benedetto del Tronto

Bar Wilde Four Roses, viale De Gasperi 44 – San Benedetto del Tronto

Bar Blue and Grey, via Toscana 17 – San Benedetto del Tronto

Bar Astoria, via Niccolo Macchiavelli 1 – San Benedetto del Tronto

Bar Mezzopieno, via La Spezia 16 – San Benedetto del Tronto

EDICOLE

Edicola Montebello di Pompili Roberto, Via Montebello 52, San Benedetto del Tronto

PORTO D’ASCOLI

SUPERMERCATI

Elite, via Goffredo da Buglione – Porto d’Ascoli

Tigre, via E. Mattei, 14 – Porto d’Ascoli (Cento Commerciale La Fontana)

La Bottega del Quartiere, via Fratelli Cervi – Porto d’Ascoli

BAR

Black Stone Cafe’, Via Laureati, 84 – Porto d’Ascoli

Bar Truck One Srl, Via San Giovanni Scafa – Porto d’Ascoli

Bar Parco Eleonora, via potenza 33 – Porto d’Ascoli

Bar Rivazzurra, via Leoncavallo 3 – Porto d’Ascoli

Bar Agraria, via Val Tiberina 67 – Porto d’Ascoli

Bar Pizzeria Ristorante Papillon, via N. Sauro – Porto d’Ascoli

PASTICCERIE

Pasticceria Dolce Mania, via Potenza, 65 – Porto d’Ascoli

Pasticceria la Mimosa, via Mare 46 – Porto d’Ascoli

PANETTERIE

Panificio Mariani, via Musone 6 – Porto D’Ascoli

TABACCHERIE

Tabaccheria l’Isola del Tesoro, via Gabrielli 114/116 – Porto d’Ascoli

PUB BIRRERIE

Torre Guelfa, via E. Toti 43c – Porto d’Ascoli

Quirino Gabrielli, via Pasubio 65 – Porto d’Ascoli

STELLA DI MONSAMPOLO

PANETTERIE

La Bottega Del Pane, Via Salaria, 7c/7d Stella di Monsampolo

ACQUAVIVA PICENA

TABACCHERIE

Tabaccheria Ricevitoria La Vespa d’Oro, via Roma 33b – Acquaviva Picena

CENTOBUCHI

SUPERMERCATI

Tigre Amico, via San Giacomo, 12 – Centobuchi

BAR

Bar Daiquiri, Piazza Dell’Unità 2 – Centobuchi

Bar Garden, via A. Manzoni 1 – Centobuchi

Caffè Centrale, viale Alcide de Gasperi 221 – Centobuchi

Bar Sala Giochi Luke and Paul – via 2 Giugno 3 – Centobuchi

MONTEPRANDONE

BAR

Caffè del Borgo 1974, via G. Leopardi 4 – Monteprandone

MARTINSICURO

SUPERMERCATI

Tigre – Villa Rosa di Martinsicuro

TABACCHERIE

Tabaccheria La Torre, via Roma 447 c/o Centro Commerciale La Torre, Martinsicuro

