SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si é svolto sabato 24 marzo alle ore 15.30 presso l’accogliente Auditorium Sergiacomi dell’Accademia Risorgimento, il Corso di Primo Soccorso Veterinario Cane e Gatto organizzato dal Centro di Formazione Riviera delle Palme.

Il Corso tenuto dal Dotto Nicolo’De Angelis é nato con lo scopo di fornire indicazioni utili a proprietari di piccoli amici e volontari del Soccorso animale su come intervenire in una situazione di emergenza in attesa dell’arrivo del Veterinario inoltre ad ogni partecipante é stato distribuito oltre al materiale didattico un Kit di Primo Soccorso utile in caso di necessitá.

“A volte – spiega – l’ansia in situazioni di soccorso prende il sopravvento mentre basterebbe conoscere semplici manovre per evitare complicanze ben più gravi”.

Diverse e interessanti le tematiche trattate che hanno appassionato i numerosi presenti,dalla sintomatologia di avvelenamento al colpo di sole/calore o ipotermia,dall espulsione di corpi estranei al trattamento di ferite o emorragie.

Coinvolgente la parte pratica su fasciature e bendaggi che ha visto protagonista la padrona di casa ‘Siska’ un simpaticissimo Labrador che ha collaborato alla riuscita delle simulazioni.

La consegna degli Attestati e la Foto di gruppo hanno chiuso l’evento tra la soddisfazione dei partecipanti usciti consapevoli di poter essere un giorno di aiuto in una situazione di emergenza.

Il prossimo appuntamento é fissato per sabato 21 aprile sempre alle 15.30 presso l’Accademia Risorgimento di San Benedetto del Tronto per chi volesse partecipare o avere maggiori informazioni in merito può visitare la Pagina FB Centro di Formazione Riviera delle Palme o mandare un email a cdfrivieradellepalme@gmail.com o contattare il 3298997747.

