Dopo aver vinto le selezioni di classe e d’istituto in un torneo di coppia, Pizi Vittoria e Isopi Nicolas, Collini Leonardo e Vozzella Viola, Capizzi Aurora e Santori Elena si sono contesi, fino all’ultimo quadrilatero, il titolo di campione regionale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 24 marzo sei alunni della classe quinta B della scuola primaria A.Marchegiani (IC “Centro” di S.Benedetto del Tronto) hanno vinto a Saltara la finale regionale di Geometriko conquistando il titolo di campioni delle Marche. Geometriko è un percorso ludo-didattico per apprendere in modo divertente la geometria piana, sviluppando al contempo creatività, conoscenze e abilità logiche.

Dopo aver vinto le selezioni di classe e d’istituto in un torneo di coppia, Pizi Vittoria e Isopi Nicolas, Collini Leonardo e Vozzella Viola, Capizzi Aurora e Santori Elena si sono contesi, fino all’ultimo quadrilatero, il titolo di campione regionale insieme agli altri alunni di scuola primaria provenienti da tutte le Marche.

Al termine delle semifinali, svoltesi in mattinata, dove tutte e tre le coppie di alunni si sono classificate prime nei rispettivi gironi, nel pomeriggio la tanto attesa.. finale. Un successo strepitoso.

Capizzi Aurora e Santori Elena, sfatando la convinzione che la matematica sia una disciplina più consona ai ragazzi, hanno conquistato il titolo di campionesse regionali; Collini Leonardo e Vozzella Viola si sono invece classificati al secondo posto, mentre Pizi Vittoria e Isopi Nicolas al quinto. Questi ultimi, vincitori del torneo d’Istituto insieme alle campionesse, accedono di diritto alla fase nazionale. Prossima tappa, quindi, a Santa Cesarea Terme, il 20 e il 21 aprile, alla conquista del titolo di Campione nazionale.

Tanti complimenti agli alunni che, con motivazione, determinazione e soprattutto tanto impegno, hanno saputo mettersi in gioco raggiungendo un così importante traguardo. Altrettanti alle insegnanti, in particolare alla referente Franca Rodilossi, che li hanno guidati magistralmente in un percorso didattico innovativo, qualificato ed entusiasmante.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 13 oggi)