FERMO – Nel pomeriggio del 24 marzo servizio di controllo del territorio, particolarmente concentrato nella zona costiera, operazione degli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Polizia di Fermo.

In zona Lido di Fermo, l’attenta attività di osservazione degli operatori della Squadra Volante ha permesso di sottoporre a controllo una vettura con a bordo tre soggetti pluripregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio.

Dopo i controlli di rito, la vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo in quanto la conducente, debitamente sanzionata, è risultata non essere in possesso del titolo di guida. Per tutti e tre è scattata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Fermo.

