SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 24 marzo, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, gli alunni della classe prima B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Sud della nostra città hanno dato vita al primo Mercatino del Riuso, per la vendita di manufatti da loro realizzati con materiale di riuso e riciclato.

L’iniziativa fa parte di una serie di attività previste nell’ambito del progetto “Crescere nella Cooperazione”, volto alla promozione della cultura cooperativa nel mondo scolastico e promosso dalla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo e dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Con il supporto dei docenti, del Dirigente Scolastico, e dei genitori, la classe sta portando avanti una serie di attività che prevedono la simulazione di una cooperativa in ambito scolastico, denominata “Noi siamo il futuro”, e l’approfondimento di temi specifici di riflessione e lavoro, come il riciclo. A tal fine il Mercatino del Riuso ha rappresentato la tappa finale di un percorso articolato iniziato tra i banchi di scuola e ha avuto come finalità l’autofinanziamento e la raccolta di fondi per beneficenza.

Il tutto si è svolto nella splendida cornice della manifestazione sportiva “Mezza Maratonina dei Fiori” e ha visto la sinergia tra la scuola, l’Associazione sportiva Atletica Avis e l’Amministrazione comunale.

