BOLZANO – Tutto pronto allo stadio “Druso” di Bolzano per la sfida fra i rossoblu e gli altoatesini. Capuano, che deve fronteggiare le assenze di Conson ed Esposito sceglie sempre la difesa a tre inserendo contemporaneamente due mancini come Patti e Di Pasquale nel pacchetto a tre dietro. A centrocampo confermati sia Mattia a destra che Bacinovic in mezzo, a cui farà compagnia Marchi, appena tornato dalla squalifica. Davanti Di Massimo fa coppia con Miracoli.

Formazioni:

Sudtirol (3-5-2) All.: Paolo Zanetti

Offredi

Vinetot Sgarbi Frascatore

Tait Broh Berardocco Fink Zanchi

Gyasi Costantino

Samb (3-5-2) All.: Ezio Capuano

Perina

Di Pasquale Miceli Patti

Mattia Marchi Bacinovic Gelonese Tomi

Di Massimo Miracoli

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia (Rotondale/Catamo)

Marcatori: 41′ Costantino (ST)

Ammoniti: 17′ pt Marchi (S), 29′ pt Fink (ST), 38′ pt Di Pasquale (S)

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo Tempo

3′ Imbeccata per Costantino che calcia di destro, Perina si distende e para.

14′ Berardocco e gyasi provano a sfondare centralmente ma l’ex rossoblu cincischia un po’ e la Samb libera.

17′ Gyasi si viene a prendere palla a centrocampo, March gli entra duro giallo per il centrocampista rossoblu.

19′ Samb che fa fatica a uscire dalla sua metà campo, adesso Gelonese prova un lanci improbabile, lungo sia per Di Massimo che per Miracoli.

20′ Bacinovic alza il pallone per Miracoli che spalle alla porta prova a girare per Di Massimo ma il pallone è preda della difesa altoatesina.

24′ Broh al cross dalla destra, lieve incertezza di Di Pasquale con Zanchi che sbuca da sinistra e ci prova rimpallato. Sull’azione successiva Costantino prova a deviare un altro cross recapitato in area ma la palla finisce abbondantemente a lato.

30′ Fink commette una scorrettezza a centrocampo, giallo e punizione buona per un cross per i rossoblu. Bacinovic e Tomi sulla sfera.

30′ Parte il terzino che a sorpresa va in porta, Offredi si china e blocca un tiro telefonato e velleitario.

33′ Partita davvero bloccata quando è passata già mezz’ora. La Samb fa fatica a uscire dalla sua metà campo mentre il Suditorl, seppur un po’ più intraprendente, non sta riuscendo comunque a trovare il modo di impensierire la cerniera difensiva degli ospiti.

36′ Gyasi libera Fink che si inserisce palla al piede, poi prova la verticale per Tait che dalla destra aveva stretto, bravo Tomi a chiudere e facenndo schermo col corpo.

40 ‘ Berardocco pesca con un bel sinistro Zanchi che è salito sulla sinistra, cross di prima intenzione: respinge la difesa rossoblu.

41′ TAIT PERICOLOSO. Altro cross dalla sinistra, Bacinovic allontana di testa ma sui piedi di Tait che fa rimbalzare il pallone e calcia col destro alto di poco.

41′ SUD TIROL IN VANTAGGIO. Palla di Tait al centro dell’area per Berardocco che di prima imbuca per Costantino, sul filo del fuorigioco, l’attaccante stoppa con tutta tranquillità e calcia col sinistro: padroni di casa in vantaggio.

45′ Finisce qui, Samb sotto di un gol dopo 45 minuti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 610 volte, 682 oggi)