I poliziotti hanno controllato numerosi veicoli e identificato tanti conducenti. 50 punti decurtati per varie infrazioni al Codice della Strada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime ore del 25 marzo, Polizia Stradale in azione sulla Riviera.

In viale dello Sport a San Benedetto si sono svolti i controlli per la prevenzione e sicurezza sulle strade.

I poliziotti hanno controllato numerosi veicoli e identificato tanti conducenti: oltre cento le persone sottoposte ad identificazione e una settantina i veicoli ispezionati.

Cinque patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza e 50 punti sono stati decurtati per varie infrazioni al Codice della Strada.

