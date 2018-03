Una donna è stata portata all’ospedale Torrette di Ancona. Altre due persone ferite. Sul posto il personale sanitario del 118 per i primi soccorsi. Forze dell’Ordine per i rilievi

MARINA PALMENSE – Grave sinistro nel primo pomeriggio del 24 marzo.

Sulla Statale 16, nei pressi di Marina Palmense, si è verificato un incidente stradale fra due auto: un frontale violento dalle prime indiscrezioni. Tre persone sono rimaste ferite, una donna è stata portata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona mentre le altre due sono state condotte all’0spedale di Fermo.

Sul posto il personale sanitario del 118 per i primi soccorsi. Forze dell’Ordine per i rilievi per chiarire dinamica e responsabilità. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco. Rallentamenti sulla Statale 16 a causa degli interventi post incidente.

