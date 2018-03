Si tratta di un richiedente asilo con precedenti specifici. Il giovane ha passato la notte nella camera di sicurezza della caserma di Alba Adriatica in attesa del processo per direttissima

ALBA ADRIATICA – Sorpreso a cedere hashish nella villa comunale, richiedente asilo finisce in manette. E’ stato arrestato dai carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica Kawsu Sillah, 19enne originario della Repubblica Centraficana, già noto alle forze dell’ordine, ospite da qualche tempo in un appartamento nel famigerato “ferro di cavallo”, zona tra le più problematiche della città, da tempo teatro di continui episodi legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, diretti dal tenente colonnello, Emanuele Mazzotta, da mesi sono impegnati in operazioni di controllo di tutta la zona, situata a ridosso della stazione ferroviaria di Alba Abriatica, e ieri, durante uno specifico controllo, hanno circondato Villa Flaiani e sorpreso il 19enne mentre stava cedendo una dose di hashish a una coetanea, residente a San Benedetto del Tronto.

Alla vista dei militari, il giovane ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato dai militari. Dalla successiva perquisizione, è emerso che addosso Sillah aveva altri 15 grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, oltre ad alcune banconote, provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro mentre il giovane ha passato la notte nella camera di sicurezza della caserma di Alba Adriatica in attesa del processo per direttissima.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte, 27 oggi)