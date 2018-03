Il gruppo suona musica raggamuffin e dancehall reggae originario del Salento, che combina ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conto alla rovescia per un appuntamento molto gradito in Riviera.

Dal 28 aprile al primo maggio si terrà il Festival all’Agraria. Un giorno in più rispetto ai tre della scorsa edizione.

Tante le iniziative in programma, come per esempio gli street food e concerti a ingresso libero.

A tal proposito, il 30 aprile saranno ospiti della festa i “Sud Sound System”: il gruppo suona musica raggamuffin e dancehall reggae originario del Salento, che combina ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella. Sono tra i pionieri del raggamuffin italiano.

