SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà un sabato sera, quello del 24 marzo, all’insegna del rock’n’roll quello che si prepara al Cult Café di Giulianova lido: si rinnova il sodalizio tra i Distretto 13 ed il noto locale giuliese che, praticamente da sempre, è teatro di alcuni tra i più bei concerti della riviera adriatica.

La band picena, nonostante il continuo lavoro sul rinnovamento del repertorio, non ha mai sospeso l’attività “live”, testando step by step ogni singola modifica ed ogni innovazione allo spettacolo: novità che non si limitano alla semplice introduzione di nuovi brani ma riguardano gli arrangiamenti e quella che potremmo definire la “sceneggiatura” dello show.



“Proprio nell’ottica di tale evoluzione e perfezionamento abbiamo avviato una stretta collaborazione con il maestro Luca Maurizi – ci rivela Massimo Lori – Luca è un fantastico musicista, produttore, docente e arrangiatore ma soprattutto un carissimo amico ed un esperto di musica a 360°. Stiamo lavorando insieme su vari fronti ma uno degli aspetti più rilevanti è proprio il suo apporto all’arrangiamento dei brani: le sue conoscenze e l’esperienza maturata in Italia e negli Stati Uniti rappresentano una fonte preziosa da cui attingere consigli ed indicazioni per migliorare lo show. E poi,ogni tanto, lo costringiamo amichevolmente anche a suonare insieme a noi”.

Un concerto dei Distretto 13 non è mai uguale a quello precedente ed ogni sera non mancano sorprese legate a nuovi brani, improvvisazioni estemporanee o magari alla presenza di qualche ospite sul palco: è quella libertà di espressione che solo il rock può regalare, soprattutto quando, oltre ad essere suonato, è realmente “vissuto”, percepito come emozione.

Questa sensazione i clienti del Cult Café la conoscono bene perché al Cult la musica dal vivo è di casa e il locale spesso ha ospitato, sul proprio palcoscenico, grandi nomi del panorama musicale internazionale: questa sera non ci saranno nomi di rilievo ma una band vera, vecchio stampo, divertente e coinvolgente che proporrà una scaletta in grado di intercettare gusti musicali differenti.

Lo show di stasera proporrà brani di Ac/Dc, Led Zeppelin, Guns’n’Roses e Aerosmith ma anche estratti di colonne sonore o grandi successi di Michael Jackson, Prince, Bruno Mars o grandi artisti italiani mentre lo staff del Cult sarà impegnato ad offrire una vastissima selezione di vini, birre e cocktails pre & after-dinner.

