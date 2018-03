GROTTAMMARE – Quest’anno torna a Grottammare la solenne processione del “Cristo morto” per le vie del centro. Appuntamento il 30 marzo dalle 21.

Questa manifestazione religiosa consiste in una rappresentazione di grande suggestione, che si svolge a Grottammare ogni tre anni il giorno del venerdì santo.

La prima testimonianza della processione, che si svolgeva, in origine, con cadenza annuale, risale al 1738.

La sacra rappresentazione, organizzata dal 1757 così come noi oggi continuiamo a vederla dalla Confraternita della Passione e Morte di Gesù Cristo, coinvolge tradizionalmente centinaia di persone di Grottammare, che si tramandano di padre in figlio i ruoli assunti.

La processione percorre le vie del paese, illuminate solo da torce attraversando il vecchio incasato e la marina a valle, accompagnata dal suono di tamburi e chiarine.

Tre cori composti rispettivamente da bambine, ragazze e donne vestite completamente di nero, al suono di tamburi e chiarine cantando inni religiosi, accompagnano i partecipanti durante tutta la rappresentazione.

ECCO IL PERCORSO TRADIZIONALE: Piazza Peretti – Via Palmaroli – Via S.Agostino – Piazza Garibaldi – Via Leopardi – Via XX Settembre – Viale Ballestra – Via G. Marconi – Via F.lli Cairoli – Viale Sisto V – Viale Crucioli – Via Laureati-Viale F.lli Rosselli – Piazza Garibaldi – Via Sant’Agostino.

