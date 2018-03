SERVIZIO PUBBLI-REDAZIONALE In via Ferri appuntamento per il ritorno di un luogo amatissimo da tutti i golosi di San Benedetto e dintorni. Non mancare

Tutto vero!

Sabato 24 marzo, in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, inaugurerà la nuova Gelateria Carboni, in via Ferri 54 a San Benedetto (di fronte all’ingresso della scuola Manzoni). E in questi giorni grande è stato l’entusiasmo di tantissimi sambenedettesi – e non solo – che in questi anni hanno sofferto la mancanza delle prelibatezze preparate dal Maestro Gelataio Antonio Carboni. Grande l’entusiasmo sui social per il ritorno della Gelateria Carboni.

“Ho iniziato da ragazzino, nel 1968, poi nel 1970 ho aperto la prima gelateria. Anche se non volevo fare questo mestiere, perché richiede moltissimi sacrifici. Ma poi gli apprezzamenti dei clienti per la qualità del gelato ripagano di mille e mille sacrifici” ci ha detto Antonio Carboni.

Per tutti, appuntamento alle 17 per la più golosa delle inaugurazioni!

Work in progress. Parola d'ordine "Piacere"! Aspettando il 24 marzo #piacere #pleasure #gelateriacarbonidal1970 #gelatoartigianale #antoniocarboni #24marzo218 #gelatoday Posted by Gelateria Carboni on Monday, 19 March 2018

E' qui che comincia la magia… Il mitico Carboni scalda i motori. Ci vediamo sabato 24 marzo! Posted by Gelateria Carboni on Monday, 19 March 2018

Non un gelato qualsiasi… non uno zafferano qualsiasi. Gli ingredienti del nostro gelato sono selezionati con cura meticolosa. Ecco lo zafferano che troverete nei vostri gelati! Posted by Gelateria Carboni on Monday, 19 March 2018

In laboratorio tostiamo la frutta secca che poi è la base per alcuni gusti. I pistacchi arrivano dalla Sicilia, da… Posted by Gelateria Carboni on Tuesday, 20 March 2018

Era il 1981 e, ispirandosi ai Baci Perugina, il maestro Carboni inventò il gusto Bacio. Fu un successo enorme e in… Posted by Gelateria Carboni on Wednesday, 21 March 2018

"Dal 24 marzo saranno almeno 20 i gusti disponibili alla Gelateria Carboni. Avere tanti gusti non è necessariamente… Posted by Gelateria Carboni on Wednesday, 21 March 2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 6 volte, 8 oggi)