Due giorni prima della sfida contro il Sudtirol il centrocampista incontra la stampa: “Buon momento per me? E’ tutta la squadra che sta facendo bene”. E poi rivela quale per lui è stata partita dell’anno…

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Momento positivo per la Samb, che vive giorni di serenità dopo la vittoria, la seconda di fila in casa, contro il Vicenza. Sono anche giorni di concentrazione però visto che la squadra domenica sarà chiamata al terzo impegno in sette giorni a Bolzano contro un Sudtirol capace di mettere nel serbatoio 11 punti nelle ultime 5 giornate.

Conscio dell’impegno altoatesino è anche Luca Gelonese, che nell’antivigilia della sfida del “Druso” incontra la stampa sambenedettese. “Il Sudtirol è una squadra in salute” conferma il centrocampista “e poi è sempre difficile andare a giocare lì visto che si tratta di una trasferta lunga e di un posto che ha sempre un clima particolare, na non temiamo nessuno come sempre”. Al clima avverso, però, Gelonese e i compagni dovrebbero aver fatto il callo, visto che le due ultime uscite sono state su campi pesantemente condizionati dal maltempo. Non un problema particolare per il calciatore, a quanto pare, che non teme che fango e pozzanghere si possano far sentire sulle gambe: “C’è da dire che in questo momento dell’anno un po’ tutti giocano su campi difficili, ma dal punto di vista fisico non siamo preoccupati perché è un aspetto che curiamo molto in allenamento”.

Il ragazzo, poi, strappa un sorriso pensando al momento positivo suo e della squadra. “Vivo un buon momento dal punto di vista personale e sono felice per i quattro gol realizzati finora” commenta Gelonese “ma è tutta la squadra che sta facendo bene, la vittoria contro il Vicenza ci ha permesso di mantenere il secondo posto”. E a quanto pare conservare quella posizione è la missione numero uno dello spogliatoio. “Il Padova in questo momento ha tanti punti di margine con sempre meno partite da giocare e diventa difficile pensare di riprenderli” commenta il calciatore romano che, quando gli viene chiesto se i rossoblu abbiano perso punti per strada e potevano fare meglio in certi frangenti, ha chiaro un concetto: “Noi stiamo facendo un ottimo campionato, in un girone molto difficile. Il Padova ha giocatori di grande calibro e sta facendo bene ma dobbiamo solo pensare a noi, partita dopo partita”.

E a proposito di partite, quando a Gelonese viene chiesto quale ricorda con più piacere in questa stagione, un po’ a sorpresa non risponde la trasferta di Reggio Emilia, in cui fu tra i protagonisti indiscussi: “Non ho dubbi, la partita migliore dell’anno è stata quella in casa contro la Fermana“.

