SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato pubblicato in Albo pretorio l’avviso pubblico relativo all’assegnazione di alcuni lotti, di circa 75 metri quadrati cadauno, da destinare a “orti per anziani” in zona S.S. Annunziata (vicino al campo di rugby “Mandela”).

Per presentare domanda occorre essere residenti a San Benedetto del Tronto, non aver riportato condanne penali per reati gravi contro lo Stato, la Pubblica Amministrazione e l’ambiente, dichiarare il valore del proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno 2017, non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e nei comuni limitrofi, essere pensionato” , essere in grado di coltivare personalmente l’orto, non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto urbano.

Le domande vanno presentate entro mercoledì 4 aprile 2018. Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili all’URP o sul sito www.comunesbt.it (sezione “altri bandi e avvisi”).

