Si è spento improvvisamente alle 5 di questa mattina. Aveva 80 anni. Molto apprezzato in tutto il Piceno come illuminato imprenditore turistico, dopo che per anni aveva navigato nei mari di tutto il mondo. I funerali si terranno domani 24 marzo alle ore 10.30

CUPRA MARITTIMA – Con grande dolore e commozione abbiamo appreso che si è spento, improvvisamente nella notte scorsa, Giuseppe Mascaretti, 80 anni, storico albergatore di Cupra Marittima. Una grande persona che rivestiva da qualche tempo il ruolo di presidente onorario dopo aver diretto l’associazione albergatori (Acot) per diversi anni in prima persona ed in modo encomiabile oltre che super attivo e apprezzato da tutti.

Personalmente lo vedevo ogni anno alla festa natalizia degli associati e ho di lui ricordi molto belli e anche particolari di quanto allietava la serata con battute spiritose e sapiente ironia. Un’immensa perdita per la categoria che vedeva in Giuseppe un grande trascinatore e promotore del turismo balneare, non solo cuprense. Era il titolare insieme al figlio Aureliano dell’hotel Cristal

Mi riprometto per i prossimi giorni di ricordarlo, lo merita, in maniera più completa e dettagliata. Prima di fare l’albergatore per tanti anni ha navigato nei mari di tutto il mondo.

Le nostre sentite condoglianze alla moglie Giuseppina, ai figli Aureliano e Maurizio, alla nuora Elena e ai nipoti Elisa, Alice, Marco e Martina.

E naturalmente a tutti gli albergatori cuprensi che gli hanno voluto bene e lo hanno sempre apprezzato.

I funerali si terranno domani 24 marzo alle ore 10.30 presso la chiesa di San Pio V a Grottammare.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 187 volte, 194 oggi)