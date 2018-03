FERMO – Nella mattinata del 22 marzo la Sezione Anticrimine di Fermo, dopo serrate indagini, è riuscita ad identificare i due malviventi che nel pomeriggio del 20 avevano effettuato una rapina in un supermercato di Casabianca di Fermo.

Il titolare aveva riportato lesioni gravissime con sfregio permanente del volto a causa di un’arma da taglio.

Responsabili del reato sono risultati essere due cittadini di origine straniera, un marocchino di 22 anni ed un albanese di 23 anni residenti in un paese dell’entroterra fermano. Il primo risultava essere nato in Italia mentre il secondo risiedeva in questo Stato da numerosi anni.

Presso il Commissariato di Fermo è stata effettuata una ricostruzione della dinamica dell’atto che, con elementi di fatto assolutamente inequivocabili, ha indotto i due soggetti a confessare il delitto alla presenza dei rispettivi legali di fiducia.

Entrambi i rapinatori sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori determinazioni.

