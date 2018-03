In quanto non sarà possibile accedere allo specifico portale (ANPALE) ed effettuare pratiche relative alla DID (dichiarazione di immediata disponibilità), al programma di Garanzia Giovani o alla SAP (scheda anagrafica professionale)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si informa l’utenza che nella mattinata di venerdì 23 marzo fino alle ore 12 il Ministero del Lavoro effettuerà alcune attività di manutenzione sulla propria infrastruttura tecnologica e informatica.

Pertanto, alcuni servizi erogati dagli sportelli dei Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e San Benedetto e sedi distaccate rimarranno sospesi in quanto non sarà possibile accedere allo specifico portale (ANPALE) ed effettuare pratiche relative alla DID (dichiarazione di immediata disponibilità), al programma di Garanzia Giovani o alla SAP (scheda anagrafica professionale) dei cittadini.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i numeri: 0736/277459 (Cpi AP); 0735/7667200 (Cpi SBT).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)