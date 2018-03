La popolare show girl, lanciata nel mondo dello spettacolo da “Non è la Rai” nel 1993 e recente concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite a San Benedetto del Tronto, per l’inaugurazione dell’nuovo salone di Simone Rossi, il parrucchiere delle dive che sbarca in riva all’Adriatico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La bellezza di Antonella Mosetti ha fatto tappa in Riviera, per l’approdo del fascinoso mondo di Kaleido, in via Calatafimi 17.

La popolare show girl, lanciata nel mondo dello spettacolo da “Non è la Rai” nel 1993 e recente concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è famosa anche per la sua partecipazione nella compagnia del “Bagaglino” e per le sue storie sentimentali che, dopo il matrimonio con Alessandro Nuccetelli (dal quale nacque sua figlia Asia, anche lei al Gf Vip e spesso paparazzata sulle pagine dei periodici) l’hanno legata a Davide Lippi prima e allo schermidore Aldo Montano poi.

La Mosetti è stata ospite a San Benedetto del Tronto, per l’inaugurazione di Kaleido, il nuovo salone di Simone Rossi, il parrucchiere delle dive che sbarca in riva all’Adriatico con la sua lunga storia che l’ha portato a curare i capelli di Monica Bellucci, Silvana Giacobini, Rita Rusic, Manuela Villa, Nina Stevens (la “Signora Rolex”) e della principessa Isabella Orsini. Specialista nelle estensioni di Hair Dreams, l’arrivo del noto hair designer romano rappresenta un vero proprio salto di qualità nel mondo della cura della persona.

