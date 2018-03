Il rimorchio si è sganciato. Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, personale Aci e Vigili Urbani cuprensi in ausilio

CUPRA MARITTIMA – Imprevisto nella mattinata del 22 marzo.

A Cupra Marittima, in via Padre Faustino Mastardi, un mezzo pesante è rimasto “impantanato” in una stradina in salita e il rimorchio si è sganciato. Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, personale Aci e Vigili Urbani cuprensi in ausilio.

