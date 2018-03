Obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione

GROTTAMMARE – E’ disponibile negli uffici del Servizio Edilizia Privata il Piano di Microzonazione sismica di livello 1 relativo al territorio del Comune di Grottammare.

Gli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma.



Nella pianificazione territoriale, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.

In particolare, gli studi di Microzonazione Sismica sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:

– orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti

– definire gli interventi ammissibili in una data area

– programmare le indagini e i livelli di approfondimento

– stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate

– definire priorità di intervento.

I tecnici interessati possono recarsi presso il Servizio Edilizia Privata con propria strumentazione per effettuare una copia del contenuto del DVD (circa 1,5 GB).

