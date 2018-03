Prese di mira le macchinette di servizio anche dell’Utes e del centro diurno per anziani oltre a quelle del liceo “Rosetti”. Un bottino non ancora quantificato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono le indagini delle Forze dell’Ordine per individuare l’autore (o autori) del furto commesso nella notte tra il 20 e 21 marzo nell’istituto scolastico di viale de Gasperi a San Benedetto.

Prese di mira le macchinette di alimentari e bevande anche dell’Utes e del centro diurno per anziani oltre a quelle del liceo “Rosetti”.

Il bottino trafugato è ancora in fase di stima ma si dovrebbe trattare di una cifra comunque non elevata. In corso rilievi e accertamenti per giungere al responsabile (o responsabili), gli inquirenti si mostrano “fiduciosi”.

