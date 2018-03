Oltre i sei finalisti,che si sfideranno per vincere la più prestigiosa e longeva manifestazione, saranno ospiti della serata la vincitrice della rassegna 2017, Laura Marcolini, e una delle coppie più amate e seguite del panorama comico italiano, ovvero Nuzzo-Di Biase

GROTTAMMARE – Iniziata con il botto la prevendita per la XXXIV edizione di “Cabaret Amore Mio” a Grottammare con i biglietti del primo settore volatilizzati in pochi minuti, secondo quanto affermato dall’associazione Lido degli Aranci che cura l’evento insieme al Comune.

Affrettatevi se volete partecipare ed essere protagonisti nella serata che eccezionalmente per la stagione 2018 si svolgerà in data unica sabato 5 maggio al Teatro delle Energie di Grottammare. La seconda parte, la consegna delle Arance d’Oro, si terrà in estate probabilmente allo stadio “Pirani”.



Oltre i sei finalisti,che si sfideranno per vincere la più prestigiosa e longeva manifestazione, saranno ospiti della serata la vincitrice della rassegna 2017, Laura Marcolini, e una delle coppie più amate e seguite del panorama comico italiano, ovvero Nuzzo-Di Biase, che porterà integralmente il loro spettacolo dal titolo,“Paradossi e Parastinchi” già sold out in numerosi teatri di tutta Italia.



Presenta la serata Savino Cesario. Ingresso unico a 10 euro, posti numerati.

Prevendita alla Merceria “il Cigno” in via Matteotti, angolo via Laureati a Grottammare (lunedì mattina chiuso), Infoline 3475406630.

