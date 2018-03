Rossoblu (al 3° successo nelle ultime 4 gare, 12° stagionale, il 5° interno) battendo (2-1) Vicenza (al 2° ko consecutivo, il 3° nelle ultime 4 gare) tornano secondi ad otto lunghezze dalla capolista bloccata sul pari (1-1) interno dai salodiani. Pareggiano (0-0) anche reggiani sul campo del fanalino di coda Alma Juventus (al 2° pari consecutivo). Sudtirol (al 2° successo consecutivo; non subisce reti da 3 gare) batte (1-0) Teramo (che non segna da 3 gare) al 92′ salendo in 5a posizione. Bassanesi (al 2° ko interno consecutivo) battuti (0-2) in casa dal Mestre (al 3° successo nelle ultime 4 gare) . Torna al successo Albinoleffe che batte (1-0) Fermana (al 2° ko consecutivo). Triestina (al 5° pari consecutivo, il 14° stagionale) pareggia (1-1) al 96′ col Pordenone. Renate rimonta due reti pareggiando (2-2) all’85’ sul campo del Gubbio che a fine gara esonera Dino Pagliari.

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La 31a giornata (12a di ritorno; 3° ed ultimo turno infrasettimanale stagionale) di Serie C Girone B in cui hanno riposato Ravenna e Santarcangelo, è andata in archivio con 4 successi (di cui 1 esterno) e 4 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 15 (di cui 2 su rigore) le reti messe a segno in questo 31°turno.

Unica doppietta di questa giornata quella firmate da Daniele Casiraghi (Gubbio).

Intanto il pareggio interno col Renate (che ha rimontato 2 reti; al 2° pari sempre esterno nelle ultime 3 gare; ora 11a e dunque fuori dalla zona Play Off) che era stato preceduto da 3 ko consecutivi, è costato la panchina a Dino Pagliari (che aveva rilevato alla 6a giornata l’esonerato Giovanni Cornacchini) esonerato a fine gara dal Gubbio assieme al suo vice Maurizio Tacchi. Nelle prossime ore la società umbra comunicherà il nome del sostituto.

RISULTATI DELLA 31A GIORNATA (12A di RITORNO) SERIE C GIRONE B DI MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018:

Albinoleffe-Fermana 1-0 (20’Gelli)

Alma Juventus Fano-Reggiana 0-0

Bassano Virtus-Mestre 0-2 (1’Alessandro Fabbri, 67’Alberto Spagnoli)

Gubbio-Renate 2-2 (7’e 16’Casiraghi [G], 44’Lunetta [R], 85’Matteo Di Gennaro [R])

Padova-Feralpisalò 1-1 (11’Guidone [P], 18’Simone Guerra [F] su rigore)

SAMB-Vicenza 2-1 (67’Miracoli su rigore, 78’Di Massimo, 84’Nicola Ferrari [V])

Sudtirol Alto Adige-Teramo 1-0 (92’Sgarbi)

Triestina-Pordenone 1-1 (59’Zammarini [P], 96’Arma [T] su rigore)

Hanno riposato: Ravenna e Santarcangelo (che avrebbe dovuto da calendario giocare sul campo del Modena)

CLASSIFICA :

1)Padova 53,

2)SAMB 45,

3) Reggiana * 44,

4) Bassano Virtus 43,

5)Sudtirol Alto Adige * 42,

6) Feralpisalò * 41,

7) Mestre * 40,

8)Triestina 38,

9)Pordenone 38,

10)Albinoleffe 36,

11)Renate 35,

12)Ravenna * 32,

13) Fermana * 32,

14)Vicenza * 31,

15)Gubbio * 28,

16)Teramo 28,

17) Santarcangelo * (-1) 25,

18) Alma Juventus Fano * 24.

Modena (penalizzato di 5 punti da scontare in un qualsiasi Campionato a cui si dovesse iscrivere in futuro) radiato dopo la 12a giornata.

*= Una gara (Alma Juventus Fano-Gubbio, Feralpisalò-Ravenna, Reggiana-Mestre e Santarcangelo-Sudtirol rinviate per maltempo e Vicenza-Fermana per lutto, tutte della 28a giornata) da recuperare (mercoledì 4 aprile: Feralpisalò-Ravenna ore 16,30, Vicenza-Fermana ore 18,30 e Fano Gubbio ore 20,30 ; mercoledì 11 aprile Reggiana-Mestre ore 18,30; giovedì 12 aprile Santarcangelo-Sudtirol Alto Adige ore 14,30)

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto lunedì 27 novembre per violazioni Covisoc.

Finora hanno riposato: Triestina (3 volte: 1a, 14a e 20a giornata), Teramo (3 volte: 2a, 17a e 21a giornata), Padova (3 volte: 3a, 22a e 30a giornata), Reggiana (3 volte: 4a, 22a e 23a giornata), Alma Juventus Fano (3 volte: 5a, 24a e 29a giornata), Vicenza (3 volte: 6a, 21a e 25a giornata), Renate (3 volte: 7a, 23a e 26a giornata), Gubbio (3 volte: 8a, 18a e 27a giornata), SAMB (3 volte: 10a, 20a e 29a giornata), Feralpisalò (3 volte: 11a, 19a e 30a giornata), Ravenna (3 volte: 12a, 24a e 31a giornata), Albinoleffe (2 volte: 13a e 27a giornata), Bassano Virtus (2 volte: 13a e 19a giornata), Fermana (2 volte: 14a e 16a giornata), Santarcangelo (2 volte: 15a e 31a giornata), Pordenone (2 volte: 15a e 18a giornata), Sudtirol Alto Adige (2 volte: 16a e 26a giornata) e Mestre (2 volte: 17a e 25a giornata).

Gare annullate e trasformate in riposi per le squadre che avevano affrontato il Modena prima della sua radiazione:

SAMB-Modena 2-0 (1a giornata), Modena-Vicenza 1-2 (2a giornata), Reggiana-Modena 1-0 (3a giornata), Modena-Renate 0-3 (4a giornata), Ravenna-Modena 1-0 (5a giornata), Modena-Mestre 0-3 a tavolino (6a giornata), Sudtirol Alto Adige-Modena 3-1 (7a giornata), Modena-Albinoleffe 0-3 a tavolino (8a giornata), Alma Juventus Fano-Modena non disputata (10a giornata; gara che era stata rinviata a data da destinarsi per i problemi societari del Modena), Modena-Padova 0-3 a tavolino (11a giornata) e Santarcangelo-Modena 3-0 a tavolino (12a giornata).

Regolamento Play Off e Play Out 2017-18

PROSSIMO TURNO, 32a giornata (13a di ritorno) di domenica 25 marzo 2018:

Fermana-Feralpisalò (ore 16,30; all’andata 2-1 per la Fermana)

Mestre-Padova (ore 16,30; all’andata 1-2 per il Padova)

Pordenone-Reggiana (ore 16,30; all’andata 0-1 per la Reggiana)

Ravenna-Gubbio (ore 20,30; all’andata 1-0 per il Ravenna)

Renate-Vicenza (ore 16,30; all’andata 1-1)

Santarcangelo-Alma Juventus Fano (ore 20,30; all’andata 1-1)

Sudtirol Alto Adige-SAMB (ore 14,30; all’andata 1-0 per il Sudtirol)

Teramo-Triestina (ore 16,30; all’andata 1-1)

Riposeranno: Albinoleffe e Bassano Virtus (che avrebbe dovuto da calendario ospitare il Modena).

All’andata al Riviera delle Palme è finita 0-1 (79’autorete di Mirko Miceli su conclusione del difensore croato del Sudtirol Erlic) per il Sudtirol.

La scorsa stagione in Lega Pro Girone B (28a giornata, 9a di ritorno di domenica 5 marzo 2017), al Comunale Druso di Bolzano finì 2-5 (2’Giacomo Tulli [S.A.A.], 14’Mancuso su rigore, 18’e 50’Mancuso, 52’Tait [S.A.A.], 87’Bernardo, 93’Mancuso su rigore) per la Samb allora guidata da Stefano Sanderra.

Fasce orarie Girone B

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2017

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2017, Gennaio e Febbraio 2018.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2018.

CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA-

In testa alla classifica marcatori c’è Simone Guerra della Feralpisalò con 16 reti (di cui 5 su rigore).

Alle sue spalle troviamo Ettore Marchi del Gubbio con 13 gol (di cui 2 su rigore).

Completano attuale podio Capello (5 rigori traformati) del Padova e Rocco Costantino (2 rigori traformati) del Sudtirol Alto Adige 11 centri a testa.

Alle spalle del podio c’è Miracoli della SAMB con 10 reti (di cui 3 su rigore).

A seguire: Altinier (2 rigori trasformati) della Reggiana e Sottovia del Mestre con 9 gol ciascuno.

Seguono: l’attaccante marocchino Arma (2 rigori trasformati) e l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah della Triestina, Bacio Terracino (2 rigori trasformati) del Teramo, De Sena del Ravenna, Andrea Ferretti della Feralpisalò, Guidone del Padova e Gianmarco Piccioni (un rigore trasformato) del Santarcangelo con 8 reti a testa.

Poi troviamo: Gianmario Comi (3 rigori trasformati) del Vicenza, Germinale (un rigore trasformato) dell’Alma Juventus Fano, l’attaccante italo-argentino Guido Gomez (un rigore trasformato) del Renate, Lupoli della Fermana e Minesso (5 rigori trasformati) del Bassano Virtus con 7 gol ciascuno.

Seguono poi: Bracaletti (2 rigori trasformati) e Petrella della Triestina, De Giorgio (3 rigori trasformati) del Vicenza, Alessandro Cesarini (un rigore trasformato) della Reggiana, Ciurria del Pordenone, l’attaccante senegalese Abou Diop del Bassano Virtus ed Alberto Spagnoli (2 rigori trasformati) del Mestre con 6 centri a testa.

Dietro di loro troviamo: Broso (2 rigori trasformati) del Ravenna, Federico Gerardi del Pordenone, l’attaccante ivoriano Kouko (un rigore trasformato) dell’Albinoleffe, Mattia Marchi della Feralpisalò, l’attaccante brasiliano Neto Pereira del Mestre, Federico Proia del Bassano Virtus e Sansovini (2 rigori trasformati) della Fermana con 5 gol ciascuno.

Poi ci sono: Agnello e Sbaffo dell’Albinoleffe, Marco Beccaro (2 rigori trasformati) del Mestre, Belingheri del Padova, Bussaglia del Santarcangelo, Casiraghi e Sedrick Kalombo del Gubbio, Giordano Fioretti (un rigore trasformato) dell’Alma Juventus Fano, Gelonese della SAMB e Magnaghi del Pordenone con 4 centri a testa.

Quindi Troviamo: Barbuti (un rigore trasformato), Ciro Foggia (2 rigori trasformati; poi passato alla Sicula Leonzio nel mercato di gennaio) e Carlo Ilari del Teramo, Burrai (2 rigori trasformati), Formiconi e l’attaccante spagnolo Sainz-Maza (poi passato al Pisa nel mercato di gennaio) del Pordenone, Pietro Cianci ed il centrocampista spagnolo Riverola della Reggiana, Matteo Colombi dell’Albinoleffe, l’attaccante brasiliano Da Silva e Petrucci della Fermana, Di Massimo e Vittorio Esposito (un rigore trasformato) della SAMB, Michael Fabbro e Gianluca Laurenti del Bassano Virtus, Nicola Ferrari ed Eric Lanini (poi passato al Padova nel mercato di gennaio) del Vicenza, Lunetta e Nicola Pavan del Renate, Pulzetti del Padova, Alberto Torelli dell’Alma Juventus Fano e Voltan della Feralpisalò con 3 gol ciascuno.

Seguono poi: Berardocco (2 rigori trasformati), Cia, l’attaccante italo-ghanese Gyasi (un rigore trasformato) e Sgarbi del Sudtirol Alto Adige, Bove, Di Pasquale, Rapisarda e Tomi della SAMB, Andrea Bovo e Luca Cattaneo della Reggiana, Nicola Ciccone del Gubbio, Cisco e Contessa del Padova, Daniele Dalla Bona e Sirignano del Santarcangelo, Danza e Misuraca del Pordenone, Matteo Di Gennaro, Antonio Palma e Giuseppe Ungaro (un rigore trasformato) del Renate, Alessandro Fabbri, Rubbo e Zecchin del Mestre, Giacomelli del Vicenza, Iotti della Fermana, Libutti e Demiro Pozzebon della Triestina, Tommy Maistrello, Salvatore Papa, il senegalese Falou Samb e Selleri del Ravenna, Mondonico, Nichetti e Ravasio dell’Albinoleffe, Venitucci e Loris Zonta del Bassano Virtus, Christian Ventola del Teramo e Martignago (una con la maglia del Pordenone ed una con quella del Mestre dove si è trasferito nel mercato invernale) con 2 reti a testa.

A seguire: Acquadro, il difensore sloveno Codromaz, Meduri, Porcari e Troiani della Triestina, il macedone naturalizzato albanese Alimi, Francesco Giorno e Romizi del Vicenza, Antezza, Manuel De Luca, De Micheli, Finocchio, Alessandro Mattioli e Lorenzo Simonetti del Renate, Bassoli, Berrettoni, De Agostini, Nocciolini, Giulio Parodi, Mirko Stefani e Zammarini del Pordenone, Nicolò Bianchi, Grandolfo, Karkalis e Tronco del Bassano Virtus, Andrea Boscolo Papo, Gritti, Armando Perna e l’attaccante brasiliano Sodinha del Mestre, Briganti, Cagnano, Capellini, il difensore croato Lesjak, Moroni, il ghanese Obeng, il centrocampista serbo-greco Spoljaric e Tommasone del Santarcangelo, Burzigotti, Umberto Cazzola, Malaccari, Paolelli e Paramatti del Gubbio, Caidi, De Grazia, Fratangelo, Giovanni Graziano, Sandomenico, Ivan Speranza e l’ecuadoriano Varas del Teramo, Candido, Daniel Cappelletti, Chinellato (poi passato all’Alessandria nel mercato di gennaio), Madonna, Luca Ravanelli, Tabanelli (poi passato al Lecce nel mercato di gennaio) e Trevisan del Padova, Massimiliano Carlini, Ghiringhelli, Mattia Lombardo e Simone Rosso della Reggiana, Cortellini, Gelli, Giorgione, Antonio Montella e Scrosta dell’Albinoleffe, Fink, Frascatore (un rigore trasformato) del Sudtirol Alto Adige, Gattari, il centrocampista ghanese Eklu Makuli, Melandri ed il difensore uruguaiano Cristian Sosa dell’Alma Juventus Fano, Lelj e Matteo Ronchi del Ravenna, il centrocampista senegalese Manè e Misin della Fermana, Martin, Ranellucci e Staiti del Feralpisalò e Mirko Miceli, Stanco e Vallocchia (poi passato all’Olbia nel mercato di gennaio) della SAMB, tutti con un centro ciascuno.

Autoreti: il portiere Aridità (SAMB) pro Fermana alla 2a giornata, il difensore montenegrino naturalizzato italiano Bajic (Triestina) pro Sudtirol Alto Adige alla 23a giornata, Davide Bianchi (Vicenza) pro Sudtirol Alto Adige all’11a giornata, il portiere Bindi (Padova) pro Sudtirol Alto Adige all’8a giornata, Buratto (Pordenone) pro Triestina alla 12a giornata, Luca Andrea Crescenzi (Vicenza) pro Feralpisalò alla 24a giornata, Formiconi (Pordenone) pro Bassano Virtus alla 4a giornata, Gennari (Fermana) pro Sudtirol Alto Adige alla 22a giornata, Ierardi (Ravenna) pro Alma Juventus Fano alla 25a giornata, Tommy Maistrello (Ravenna) pro SAMB alla 14a giornata, Manfrin (Reggiana) pro Gubbio all’11a giornata, Martin (Feralpisalò) pro Teramo alla 26a giornata, Mirko Miceli (SAMB) pro Sudtirol Alto Adige alla 13a giornata, Mondonico (Albinoleffe) pro Sudtirol Alto Adige alla 20a giornata, Michele Russo (Padova) pro Albinoleffe alla 16a giornata, Sgarbi (Sudtirol Alto Adige) pro Reggiana alla 14a giornata e Tomi (SAMB) pro Renate alla 9a giornata.

Marcatori penalizzati dall’annullamento delle gare disputate dal Modena:

Maritato (1) e Momentè (1) del Modena.

1a giornata: Troianiello (1) e Nicola Valente (1) della SAMB (2-0 interno).

2a giornata: De Giorgio (1 su rigore) e Malomo (1) del Vicenza (1-2 a Modena).

3a giornata: Cesarini (1) della Reggiana (1-0 interno)

4a giornata: Guido Gomez (1), Lunetta (1) e Teso (1) del Renate (0-3 a Modena).

5a giornata: l’attaccante senegalese Falou Samb del Ravenna (1-0 interno).

6a giornata: tolti i 3 gol che erano stati assegnati a tavolino al Mestre.

7a giornata: Rocco Costantino (1) e Tait (2) del Sudtirol Alto Adige (3-1 interno).

8a giornata: tolti i 3 gol che erano stati assegnati a tavolino all’Albinoleffe.

11a giornata: tolti i 3 gol che erano stati assegnati a tavolino al Padova.

12a giornata: tolti i 3 gol che erano stati assegnati a tavolino al Santarcangelo.

STATISTICHE SERIE C GIRONE B DOPO LA 31A GIORNATA:

POSITIVE:

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto, ne in casa e ne in trasferta.

Migliore Serie Positiva in corso: Reggiana (5 successi: 4 interni ed 1 esterno e 3 pareggi esterni) e Triestina (2 successi: 1 interno ed 1 esterno e 6 pareggi: 4 interni e 2 esterni) con 8 risultati utili consecutivi a testa.

Maggior numero di vittorie consecutive in corso: Ravenna con 3 successi consecutivi (2 in casa ed 1 fuori).

Miglior attacco: Triestina con 38 gol (16 in casa e 22 fuori; 4 su rigore) segnati con 11 diversi marcatori: Acquadro (1), l’attaccante marocchino Arma (8 di cui 2 su rigore), Bracaletti (6 di cui 2 su rigore), il difensore sloveno Codromaz (1), Libutti (2), Meduri (1), l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah (8), Petrella (6), Porcari (1), Demiro Pozzebon (2) e Troiani (1). Alle reti degli 11 diversi marcatori rosso-bianchi va aggiunta l’autorete di Buratto (Pordenone) alla 12a giornata.

Miglior difesa: Reggiana con 20 reti subite (9 in casa ed 11 fuori)

Non subisce reti da più partite: Sudtirol Alto Adige da 3 gare consecutive (290 minuti complessivi)

Migliore differenza reti : Padova con un + 14 (37-23)

Maggior numero di vittorie: Padova con 15 successi (8 in casa e 7 fuori).

Minor numero di sconfitte: Padova con 4 ko (3-0 sul campo del Renate alla 1a giornata, 2-1 a Teramo alla 9a, 1-0 a Gubbio alla 19a e 0-2 interno col Teramo alla 28a) .

Maggior numero di pareggi: Triestina con 14 pari (9 in casa e 5 fuori)

La squadra che ha raccolto più punti in casa è la Reggiana a quota 31, futto di 10 successi, un pareggio e 2 ko interni.

Le squadre che hanno raccolto più punti in trasferta sono: Padova e SAMB a quota 24, frutto di 7 successi, 3 pareggi e 3 ko esterni a testa.

La squadra a segno col maggior numero di giocatori è il Pordenone con 16 diversi elementi: Bassoli (1), Berrettoni (1), Burrai (3 di cui 2 su rigore), Ciurria (6), Danza (2), De Agostini (1), Formiconi (3), Federico Gerardi (5), Magnaghi (4), Martignago (1; poi passato al Mestre nel mercato invernale), Misuraca (2), Nocciolini (1), Giulio Parodi (1), l’attaccante spagnolo Sainz-Maza (3; poi passato al Pisa nel mercato di gennaio), Mirko Stefani (1) e Zammarini (1).

Minor numero di espulsioni: Feralpisalò e Triestina con 0 cartellini rossi rimediati.

Minor numero di ammonizioni: Albinoleffe con 42 cartellini gialli

Migliore media inglese: Padova con -2.

NEGATIVE:

Peggiore serie negativa in corso: Fermana (entrambi in trasferta) e Vicenza (1 in casa ed 1 fuori) con 2 ko consecutivi a testa.

Maggior numero di sconfitte : Gubbio e Santarcangelo con 13 ko (6 in casa e 7 fuori) a testa.

Minor numero di vittorie: Alma Juventus Fano (3 in casa e 2 fuori) e Teramo (4 in casa ed 1 fuori) con 5 successi a testa.

Minor numero di pareggi: Ravenna con 5 pari (1 in casa e 4 in trasferta)

Peggior difesa: Santarcangelo con 47 reti incassate (22 in casa e 25 in trasferta)

Peggior attacco: Alma Juventus Fano con sole 19 reti (9 in casa e 10 fuori; 2 su rigore) segnate con 7 diversi marcatori: Giordano Fioretti (4 di cui 1 su rigore), Gattari (1), Germinale (7 di cui 1 su rigore), il centrocampista ghanese Eklu Mawuli (1), Melandri (1), il difensore uruguaiano Cristian Sosa (1) ed Alberto Torelli (3). Alle reti dei 7 diversi marcatori granata va aggiunta l’autorete di Ierardi (Ravenna) alla 25a giornata.

Non segna da più partite: Teramo da 3 gare consecutive (283 minuti complessivi)

Peggior differenza reti: Santarcangelo con un -23 (24-47) .

Le squadre che hanno raccolto meno punti tra le mura amiche sono: Alma Juventus Fano (3 successi, 6 pareggi e 4 ko interni) , Santarcangelo (4 successi, 3 pareggi e 6 ko interni) e Vicenza (4 successi, 3 pareggi e 6 ko interni) a quota 15

Le squadre che hanno raccolto meno punti in trasferta sono: Alma Juventus Fano (2 successi, 3 pareggi ma anche 8 ko esterni) e Gubbio (2 successi, 3 pareggi ma anche 7 ko esterni) a quota 9, frutto di 2 successi e 3 pareggi esterni a testa.

Le squadre a segno col minor numero di giocatori sono: Alma Juventus Fano, Fermana e Sudtirol Alto Adige * con 7 diversi marcatori a testa.

Alma Juventus Fano: Giordano Fioretti (4 di cui 1 su rigore), Gattari (1), Germinale (7 di cui 1 su rigore), il centrocampista ghanese Eklu Mawuli (1), Melandri (1), il difensore uruguaiano Cristian Sosa (1) ed Alberto Torelli (3). Alle reti dei 7 diversi marcatori granata va aggiunta l’autorete di Ierardi (Ravenna) alla 25a giornata.

Fermana: l’attaccante brasiliano Da Silva (3), Iotti (2), Lupoli (7), il centrocampista senegalese Manè (1), Misin (1), Petrucci (3) e Sansovini (5 di cui 2 su rigore). Alle reti dei 7 diversi marcatori giallo-blu va aggiunta l’autorete del portiere Aridità (Samb) alla 2a giornata.

Sudtirol Alto Adige: Berardocco (2 su rigore), Cia (2), Rocco Costantino (11 * di cui 2 su rigore), l’attaccante italo-ghanese Gyasi (2 di cui 1 su rigore), Fink (1), Frascatore (1 su rigore) e Sgarbi (2). Alle reti dei 7 diversi marcatori bianco-rossi vanno aggiunte le autoreti del portiere Bindi (Padova) all’8a giornata, di Davide Bianchi (Vicenza) all’11a giornata, di Mirko Miceli (SAMB) alla 13a giornata, di Mondonico (Albinoleffe) alla 20a giornata, di Gennari (Fermana) alla 22a giornata e quella del difensore montenegrino naturalizzato italiano Bajic (Triestina) alla 23a giornata. * Annullato il 3-1 interno della 7a giornata contro il Modena in cui erano andati a segno Rocco Costantino (che sarebbe a quota 9 nella classifica marcatori se quella gara non fosse stata annullata) e 2 volte Tait (che sarebbe a 2 reti nella classifica marcatori).

Maggior numero di espulsioni (di giocatori): Albinoleffe, Renate e Teramo con 5 cartellini rossi .

Maggior numero di ammonizioni: SAMB con 72 cartellini gialli.

Peggior media inglese: Gubbio con un – 29.

STATISTICHE SAMB :

Ha riposato alla 10a, alla 20a (1a di ritorno) ed alla 29a giornata. E’ stata invece annullata la gara interna della 1a giornata vinta per 2-0 col Modena, poi radiato.

Serie positiva in corso: 4 risultati utili consecutivi (3 successi: 2 in casa ed 1 fuori ed un pari esterno)

Vittorie: 12 * (3-2 interno col Feralpisalò alla 3a giornata, 0-2 a Gubbio alla 4a, altro 0-2, stavolta a Reggio Emilia sul campo della Reggiana alla 6a, 1-2 a Portogruaro [Venezia] sul campo del Mestre alla 7a, 3-1 interno col Santarcangelo all’8a, 1-2 a Ravenna alla 14a, 0-2 a Teramo alla 16a, 0-1 a Bergamo, sul campo dell’Albinoleffe alla 18a, 3-0 interno con la Fermana alla 21a, 0-1 a Santarcangelo di Romagna [Rimini] alla 27a, 2-0 interno col Renate alla 28a e 2-1 interno col Vicenza alla 31a)

Pareggi: 9 (1-1 a Meda [Monza e Brianza] sul campo del Renate alla 9a giornata, 0-0 interno col Fano all’11a, altro 0-0 interno stavolta con il Bassano Virtus alla 15a, 1-1 interno col Pordenone alla 17a, altro 1-1 interno, stavolta con la Triestina alla 19a, di nuovo un 1-1 interno, stavolta col Gubbio alla 23a, ancora un 1-1, stavolta esterno, a Padova alla 24a, 0-0 interno con la Reggiana alla 25a ed 1-1 a Fano alla 30a)

Sconfitte: 6 (2-0 a Fermo sul campo della Fermana alla 2a giornata, 0-1 interno col Padova alla 5a, 2-1 a Vicenza alla 12a, altro 0-1 interno, stavolta col Sudtirol Alto Adige alla 13a , 1-0 sul campo della Feralpisalò alla 22a e 0-2 interno col Mestre alla 26a)

Gol fatti: 32 * (16 * in casa e 16 fuori; 4 su rigore) con 11 * diversi marcatori: Bove (2), Di Massimo (3), Di Pasquale (2), Vittorio Esposito (3 di cui 1 su rigore), Gelonese (4), Mirko Miceli (1), Miracoli (10 di cui 3 su rigore), Rapisarda (2), Stanco (1), Tomi (2) e Vallocchia (1; poi passato all’Olbia nel mercato di gennaio). Alle reti degli 11 diversi marcatori rossoblu va aggiunta l’autorete di Maistrello (Ravenna) alla 14a giornata.

Gol subiti: 21 (11 in casa e 10 fuori).

Differenza reti: + 11 * (32-21)

Capocannoniere: Luca Miracoli con 10 reti (di cui 3 su rigore)

Punti interni: 21 * (su 14 * gare casalinghe), frutto di 5 * successi, 6 pareggi e 3 ko interni.

Punti esterni: 24 (su 13 gare in trasferta), frutto di 7 successi, 3 pareggi e 3 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 2 (Di Massimo per proteste alla 17a giornata ed Alessandro Marchi per fallo da ultimo uomo alla 30a giornata)

Ammonizioni: 72 *.

Media inglese: -10.

Nella Coppa Italia Tim la squadra rossoblu dopo aver eliminato nel 1° Turno la Lucchese vincendo per 2-0 ai tempi supplementari (5’del 1°T.S. Tomi e 7’del 1°T.S. Di Massimo) tra le mura amiche del Riviera delle Palme, è stata eliminata nel 2° turno dal Cesena perdendo 2-1 (17’Laribi su rigore, 56’Alessio Vita, 92’Nicola Valente [S]) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Nella Coppa Italia di Serie C invece è entrata in gioco nel 1° Turno in gara unica della Fase Finale vincendo 1-3 (36’Valente, 44’Candellori, 46’Burzigotti [G], 79’Valente. Al 78’espulso Dierna del Gubbio per fallo da ultimo uomo) sul campo del Gubbio ed eliminandolo.

Ma poi nel 2°turno (sedicesimi di finale) sempre in gara unica è stata eliminata perdendo 3-1 (9’Di Pasquale [S], 65′ e 92 [2′ del 1°T.S.] Alfageme, 100’Cigliano. Espulsi: al 103′ il tecnico della Samb Capuano per proteste, al 113’Alfageme della Casertana e Patti della Samb per reciproche scorrettezze ed intemperanze) dopo i tempi supplementari sul campo della Casertana.

*= Annullato il 2-0 interno col Modena della 1a giornata e con esso i gol realizzati quel giorno da Troianiello (poi passato al Fano da svincolato a metà febbraio) e Nicola Valente e l’ammonizione subita (Damonte).

Statistiche SUDTIROL ALTO ADIGE (prossimo avversario della Samb nella 32a giornata) :

Serie Positiva in corso: 5 risultati utili consecutivi (3 successi: 2 interni ed 1 esterno e 2 pareggi interni)

Vittorie: 11 * (Con Albinoleffe, Santarcangelo, Vicenza, Samb, Alma Juventus Fano, Mestre, Fermana, Triestina, Pordenone, di nuovo col Vicenza e poi con il Teramo)

Pareggi: 9 (Con Fermana, Triestina, Renate, Teramo, Reggiana, Ravenna, Albinoleffe, Padova e di nuovo col Renate)

Sconfitte: 7 (Con Pordenone, Bassano Virtus, Gubbio, Padova, Feralpisalò e di nuovo con Bassano Virtus e Gubbio)

Gol fatti: 27 * (17 in casa e 10 fuori; 6 su rigore) segnati con 7 * diversi marcatori: Berardocco (2 su rigore), Cia (2), Rocco Costantino (11 * di cui 2 su rigore), l’attaccante italo-ghanese Gyasi (2 di cui 1 su rigore), Fink (1) , Frascatore (1 su rigore) e Sgarbi (2). Alle reti dei 7 diversi marcatori bianco-rossi vanno aggiunte le autoreti del portiere Bindi (Padova) all’8a giornata, di Davide Bianchi (Vicenza) all’11a giornata, di Mirko Miceli (Samb) alla 13a giornata, di Mondonico (Albinoleffe) alla 20a giornata, di Gennari (Fermana) alla 22a giornata e di Bajic (Triestina) alla 23a giornata.

Gol subiti: 21 * (9 in casa e 12 fuori). Non subisce reti da 3 gare consecutive (290 minuti complessivi)

Differenza reti: + 6 (27-21)

Capocannoniere: Rocco Costantino con 11 * reti (di cui 2 su rigore) all’attivo.

Punti interni: 23 * (su 13 gare casalinghe), frutto di 6 * successi, 5 pareggi e 2 ko interni.

Punti esterni: 19 (su 14 gare in trasferta), frutto di 5 successi, 4 pareggi e 5 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 3.

Ammonizioni: 53 *.

Media inglese: -11

Il Sudtirol Alto Adige è una squadra trentina di Bolzano.

La scorsa stagione è giunto 12° nel Girone B di Lega Pro.

Nel suo Palmares oltre a un Campionato di 2a Categoria Trentino Alto Adige (Girone D nella stagione 1985/86), un Campionato di 1a Categoria Trentino Alto Adige (Girone C dopo spareggio vinto con il Naturno che era giunto 1° a pari punti, nella stagione 1990/91) , un Campionato di Promozione Trentino Alto Adige (Girone B nella stagione 1995/96), un Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige (nella stagione 1996/97) ed un Campionato di Serie D (Girone C nella stagione 1999/00), c’è soprattutto un Campionato di Lega Pro Seconda Divisione (vinto nella stagione 2009/10). Dalla stagione 2010/11 (primo anno in Prima Divisione Lega Pro) non è mai salito ne sceso di categoria rimanendo fisso in 3a Divisione.

La formazione di Paolo Zanetti (Nuovo) nell’attuale campionato è 5a in classifica con 42* punti in 27 * gare (annullata la gara interna della 7a giornata vinta sul campo per 3-1 contro il Modena, ha riposato alla 16a e 26a giornata e deve recuperare giovedì 12 aprile alle ore 14,30 la gara della 28a giornata sul campo del Santarcangelo che era stata rinviata per maltempo), frutto di 11 * successi (tutti interni: 1-0 con l’Albinoleffe alla 1a giornata, 5-0 col Santarcangelo alla 9a, 1-0 col Vicenza all’11a, 0-1 sul campo della Samb alla 13a, 0-1 a Fano alla 15a, altro 0-1 esterno, stavolta a Portogruaro [Venezia] sul campo del Mestre alla 19a, ancora uno 0-1 esterno, stavolta a Fermo alla 22a, 2-1 interno con la Triestina alla 23a, 1-0 interno col Pordenone nel recupero della 21a giornata, 0-1 a Vicenza alla 30a ed 1-0 interno col Teramo alla 31a) di cui 1 annullato, 9 pareggi (2-2 interno con la Fermana alla 3a giornata, 1-1 a Trieste alla 4a, 0-0 a Meda [Monza e Brianza], sul campo del Renate alla 10a, altro 0-0 esterno, stavolta a Teramo alla 12a, 1-1 interno con la Reggiana alla 14a, 0-0 interno col Ravenna alla 18a, 1-1 a Bergamo, sul campo dell’Albinoleffe alla 20a, altro 1-1, stavolta interno col Padova alla 27a e 0-0 interno col Renate alla 29a) e 7 ko (3-1 a Pordenone alla 2a giornata, 1-2 interno col Bassano alla 5a, 1-0 a Gubbio alla 6a, 3-1 a Padova all’8a, 2-1 sul campo della Feralpisalò alla 17a, 1-0 a Bassano del Grappa [Vicenza] alla 24a ed 1-2 interno col Gubbio alla 25a).

Nella Coppa Italia di Serie C, la squadra bianco-rossa è stata subito eliminata chiudendo il Girone triangolare B a pari punti (3) con Triestina (qualificata al turno successivo grazie ad una migliore differenza reti nei confronti di Mestre e Sudtirol) e Mestre. 3 punti in 2 gare frutto di un successo interno: 1-0 (33’Rocco Costantino) contro la Triestina alla 1a giornata ed un ko esterno: 3-0 (5’Beccaro, 60’Bussi, 79’Alessandro Fabbri. Al 51’espulso il tecnico del Sudtirol Paolo Zanetti per reiterate proteste) a Portogruaro (Venezia) sul campo del Mestre alla 1a giornata.

*= Annullato il 3-1 interno della 7a giornata contro il Modena in cui erano andati a segno Rocco Costantino e 2 volte Tait e le 2 ammonizioni rimediate quel giorno.

CALENDARIO COMPLETO SAMB:

1a Giornata Domenica 27 AGOSTO 2017/ VENERDI’ 22 DICEMBRE 2017 (SAMB riposerà visto radiazione del Modena): SAMBENEDETTESE-Modena andata 2-0 ma poi annullata

2a Giornata Domenica 3 SETTEMBRE 2017/VENERDI’ 29 DICEMBRE 2017: Fermana–SAMB andata 2-0; ritorno 0-3

3a Giornata Domenica 10 SETTEMBRE 2017/Sabato 20 GENNAIO 2018 : SAMB–Feralpisalò andata 3-2; ritorno 0-1

4a Giornata Domenica 17 SETTEMBRE 2017/Sabato 27 GENNAIO 2018: Gubbio–SAMB andata 0-2; ritorno 1-1

5a Giornata Domenica 24 SETTEMBRE 2017/ Sabato 3 FEBBRAIO 2018: SAMB–Padova andata 0-1; ritorno 1-1

6a Giornata Sabato 30 SETTEMBRE 2017/Sabato 10 FEBBRAIO 2018 : Reggiana–SAMB andata 0-2; ritorno 0-0

7a Giornata Mercoledì 4 OTTOBRE 2017/Venerdì 16 FEBBRAIO 2018 : Mestre–SAMB andata 1-2; ritorno 2-0

8a Giornata Domenica 8 OTTOBRE 2017/Sabato 24 FEBBRAIO 2018: SAMB–Santarcangelo andata 3-1; ritorno 1-0

9a Giornata Domenica 15 OTTOBRE 2017/Sabato 3 MARZO 2018 (giornata di ritorno anticipata al sabato per le elezioni politiche che si sono tenute domenica 4 marzo) : Renate–SAMB andata 1-1; ritorno 0-2

10a Giornata Domenica 22 OTTOBRE 2017/Domenica 11 MARZO 2018: RIPOSO

11a Giornata Domenica 29 OTTOBRE 2017/Domenica 18 MARZO 2018: SAMB-Alma Juventus Fano andata 0-0; ritorno 1-1

12a Giornata Domenica 5 NOVEMBRE 2017/Mercoledì 21 MARZO 2018: Vicenza–SAMB andata 2-1; ritorno 1-2

13a Giornata Mercoledì 8 NOVEMBRE 2017/Domenica 25 MARZO 2018 ore 14,30: SAMB–Sudtirol Alto Adige andata 0-1

14a Giornata Domenica 12 NOVEMBRE 2017/Sabato 31 MARZO 2018 (turno pre-Pasquale anticipato al sabato) ore 20,30: Ravenna–SAMB andata 1-2

15a Giornata Domenica 19 NOVEMBRE 2017/ Domenica 8 APRILE 2018 ore 16,30: SAMB–Bassano Virtus andata 0-0

16a Giornata lunedì 27 NOVEMBRE 2017/Domenica 15 APRILE 2018 ore 16,30: Teramo–SAMB andata 0-2

17a Giornata Sabato 2 DICEMBRE 2017/Domenica 22 APRILE 2018 ore 16,30: SAMB –Pordenone andata 1-1

18a Giornata venerdì 8 DICEMBRE 2017/Domenica 29 APRILE 2018 ore 14,30: Albinoleffe– SAMB andata 0-1

19a ed ultima Giornata Sabato 16 DICEMBRE 2017/ Domenica 6 MAGGIO 2018 ore 17,30: SAMB–Triestina andata 1-1

Queste nel dettaglio le 19 squadre che compongono il Girone B di Lega Pro 2017/18 con i loro rispettivi allenatori :

Albinoleffe (Squadra degli omonimi comuni di Albino e Leffe, entrambi in provincia di Bergamo [dove ha sede lo stadio, lo stesso dell’Atalanta, ossia l’Atleti Azzurri d’Italia]. La scorsa stagione giunta 9a nel Girone B di Lega Pro. Ha poi partecipato ai Play Off Inter-Girone dove è stata eliminata nella 2a Fase dalla Lucchese): Massimiliano Alvini (Confermato).

Alma Juventus Fano (Squadra di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 17a nel Girone B di Lega Pro, si è poi salvata vincendo il doppio spareggio play out contro il Forlì): Agatino Cuttone (Confermato), poi esonerato e rilevato alla 13a giornata da Oscar Brevi.

Bassano Virtus (Squadra di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La scorsa stagione giunto 10° nel Girone B di Lega Pro, ha partecipato ai Play Off dove è stato eliminato nella 1a Fase dal Pordenone): Guseppe Magi (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 18a giornata da Giovanni Colella.

Feralpisalò (Squadra di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 8a nel Girone B di Lega Pro, ha partecipato ai Play Off dove è stata eliminata nella 1a Fase dalla Reggiana): Michele Serena (Confermato) che poi si è dimesso dopo la 24a ed è stato rilevato alla 25a, 26a e 27a giornata dal coordinatore del settore giovanile Cesare Beggi ma dalla 29a giornata sulla panchina verde-azzurra c’è Domenico Toscano.

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. Neopromossa in Serie C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Flavio Destro (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunto 6° nel Girone B di Lega Pro, ha partecipato ai Play Off dove è stato eliminato nella 1a Fase dalla Samb): Giovanni Cornacchini (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 6a giornata da Dino Pagliari, a sua volta esonerato proprio dopo questa 31a giornata.

Mestre (Squadra veneta dell’omonima località di terraferma del comune di Venezia. Neopromosso in Serie C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C. Quest’anno giocherà le sue gare interne al Comunale Mecchia di Portogruaro [Venezia]): Mauro Zironelli (Confermato)

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. La scorsa stagione giunto 4° nel Girone B di Lega Pro, è stato poi eliminato nella 1a Fase dei Play Off dall’Albinoleffe) : Pierpaolo Bisoli (Nuovo)

Pordenone (Squadra dell’omonimo comune friulano. La scorsa stagione è giunto 3° nel Girone B di Lega Pro. Ha poi partecipato ai Play Off Inter-Girone dove è stato eliminato nella semifinale in gara unica dal Parma): Leonardo Colucci (Nuovo), poi esonerato dopo il recupero della 21a giornata e rilevato alla 26a giornata da Fabio Rossitto.

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromosso in Serie C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D. Ha poi perso la finale dello Scudetto Dilettanti 2017 contro il Monza): Mauro Antonioli (Confermato)

Reggiana (Squadra di Reggio Emilia. La scorsa stagione giunta 5a nel Girone B di Lega Pro. Ha poi partecipato ai Play Off Inter-Girone dove è stata eliminata nella semifinale in gara unica dall’Alessandria): Leonardo Menichini (Confermato), poi esonerato dopo la 6a giornata. La panchina è stata inizialmente affidata al duo di tecnici della berretti composto da Max La Rosa ed Andrea Tedeschi che ha guidato la squadra granata alla 7a, all’ 8a, alla 9a ed alla 10a giornata. Ma poi dall’11a giornata alla guida tecnica c’è Sergio Eberini.

Renate (Squadra dell’omonimo comune lombardo, in provincia di Monza e Brianza. Gioca le sue gare interne allo stadio Città di Meda dell’omonimo paese (Meda, in provincia di Monza e Brianza). La scorsa stagione è giunto 10° nel Girone A di Lega Pro, ha partecipato ai Play Off dove è stato eliminato nella 1a Fase dal Livorno): Roberto Cevoli (Nuovo).

SAMBENEDETTESE (Squadra di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone B di Lega Pro. Ha poi partecipato ai Play Off Inter-Girone dove è stata eliminata con 2 pareggi nella 2a Fase dal Lecce): Francesco Moriero (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 14a giornata da Ezio Capuano.

Santarcangelo (Squadra di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini. La scorsa stagione giunto 11° nel Girone B di Lega Pro): Giuseppe Angelini (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 18a giornata da Alberto Cavasin.

Sudtirol Alto Adige (Squadra di Bolzano. La scorsa stagione giunto 12° nel Girone B di Lega Pro): Paolo Zanetti (Nuovo)

Teramo (Squadra dell’omonimo comune abruzzese. La scorsa stagione giunto 16° nel Girone B di Lega Pro, si è poi salvato vincendo o meglio dire pareggiando il doppio spareggio play out contro il Lumezzane): Antonino Asta (nuovo), poi esonerato dopo la 22a e rilevato alla 23a giornata da Ottavio Palladini.

Triestina (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. Ripescata in Serie C dopo che la scorsa stagione era giunta 2a in Serie D Girone C, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Giuseppe Sannino (Nuovo), che poi si è dimesso dopo la 25a ed è stato rilevato alla 26a giornata dal vice Nicola Princivalli.

Vicenza (Squadra dell’omonimo comune Veneto. Retrocesso direttamente in serie C dalla Serie B dove è giunto 20°): Alberto Colombo (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 16a giornata dal tecnico della Berretti Nicola Zanini, promosso sulla panchina della prima squadra bianco-rossa ad interim.

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione giunto 14° nel Girone B di Lega Pro): Ezio Capuano (Confermato). Squadra poi esclusa (dopo 4 gare non disputate) dal torneo e radiata dopo la 12a giornata.

In neretto le squadre che hanno sostituito il proprio allenatore iniziale.

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati della 31a giornata (12a di ritorno) Girone A di martedì 20 marzo 2018:

Alessandria-Carrarese 5-0

Arzachena-Cuneo 1-1

Gavorrano-Monza 1-0

Giana Erminio-Olbia 3-0

Livorno-Robur Siena (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia; all’andata era finita 2-1 per il Livorno) 1-0 (49’Valiani)

Lucchese-Viterbese Castrense 1-1

Piacenza-Prato 1-0

Pistoiese-Pisa 0-1 (72’Daniele Mannini su rigore. Al 36’De Cenco della Pistoiese ha fallito un rigore, parato dal portiere ospite Voltolini. Al 91’espulso Sabotic del Pisa per doppia ammonizione)

Pontedera-Pro Piacenza 1-1

Ha riposato: Arezzo.

Classifica Girone A: Livorno (che aveva vinto anche lo scontro diretto dell’andata) fa suo big match tornando in testa con un +2 sul Siena (al 2° ko consecutivo)

1) Livorno * 57,

2) Robur Siena * 55,

3) Pisa 52,

4) Viterbese Castrense * 50,

5) Alessandria * 43,

6) Carrarese 43,

7) Giana Erminio 40,

8) Monza * * 39,

9) Olbia * 39,

10) Piacenza * 39,

11) Pistoiese * 36,

12) Pro Piacenza * 35,

13) Arzachena * 35,

14) Pontedera 33,

15) Lucchese * 32,

16) Arezzo * * * (-3) 28,

17) Cuneo 28,

18) Gavorrano 26,

19) Prato * 20.

***= 3 gare (Arezzo-Livorno della 27a giornata, Olbia-Arezzo della 28a ed Arezzo-Monza della 29a, tutte rinviate per i noti problemi societari della squadra aretina) da recuperare (la prima martedì 3 aprile alle ore 18,30, la seconda martedì 10 aprile alle ore 14,30 e la terza martedì 17 aprile alle ore 16,30)

** = 2 gare (Monza-Prato della 28a giornata rinviata per maltempo ed Arezzo-Monza della 29a rinviata per i noti problemi societari della squadra aretina) da recuperare (la prima gara citata martedì 3 aprile alle ore 14,30, mentre l’altra martedì 17 aprile alle ore 16,30)

*= Una gara (Arezzo-Livorno della 27a giornata rinviata per i noti problemi societari dei locali, Alessandria-Arzachena della 28a giornata rinviata per maltempo, così come Lucchese-Pistoiese, Monza-Prato, Pro Piacenza-Robur Siena e Viterbese Castrense-Piacenza, mentre Olbia-Arezzo sempre della 28a giornata è stata rinviata per i noti problemi societari della squadra aretina) da recuperare (martedì 3 aprile: Alessandria Arzachena, Monza-Prato, Pro Piacenza-Siena e Viterbese-Piacenza alle ore 14,30, mentre Arezzo-Livorno si giocherà alle ore 18,30 e Lucchese-Pistoiese alle ore 20,30; martedì 10 aprile: Olbia-Arezzo ore 14,30; martedì 17 aprile: Arezzo-Monza ore 16,30)

(-3)= 3 punti di penalizzazione. Gliene erano stati inflitti due lunedì 27 novembre 2017 per violazioni Covisoc. Ma 1 gli era poi stato restituito venerdì 19 gennaio 2018. Ma poi giovedì 8 febbraio gli sono stati aggiunti 2 punti di penalizzazione a seguito di violazioni Covisoc.

Finora hanno riposato: Pistoiese (1a e 20a giornata), Alessandria (2a e 21a giornata), Gavorrano (3a e 22a giornata), Prato (4a e 23a giornata), Pro Piacenza (5a e 24a giornata), Giana Erminio (6a e 25a giornata), Livorno (7a e 26a giornata), Carrarese (8a e 27a giornata), Pontedera (9a e 28a giornata), Piacenza (10a e 29a giornata), Cuneo (11a e 30a giornata), Arezzo (12a e 31a giornata), Arzachena (13a giornata), Olbia (14a giornata), Robur Siena (15a giornata), Monza (16a giornata), Viterbese Castrense (17a giornata), Lucchese (18a giornata) e Pisa (19a giornata).

Prossimo turno, 32a Giornata (13a di ritorno) di sabato 24 marzo 2018 :

Arezzo-Gavorrano (ore 16,30 ; all’andata 0-0)

Cuneo-Pontedera (ore 14,30; all’andata 3-0 per il Cuneo)

Monza-Pro Piacenza (ore 20,30; all’andata 0-1 per il Pro Piacenza)

Olbia-Alessandria (ore 14,30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia; all’andata 0-4 per l’Alessandria)

Piacenza-Giana Erminio (ore 20,30; all’andata 3-4 per il Giana Erminio)

Pisa-Carrarese (ore 20,30; all’andata 3-2 per il Pisa)

Prato-Lucchese (ore 16,30; all’andata 0-0)

Robur Siena-Pistoiese (ore 20,30; all’andata 2-1 per il Siena)

Viterbese Castrense-Livorno (ore 20,30; all’andata 0-3 per il Livorno)

Riposerà: Arzachena.

Fascie orarie GIRONE A

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Dicembre 2017/Gennaio /Febbraio 2018.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2018.

Risultati della 31a giornata (12a di ritorno) Girone C di mercoledì 21 marzo 2018:

Akragas-Trapani 0-1 (68’Polidori. Al 38’espulso Tommaso Silvestri per fallo di reazione)

Bisceglie-Catania 1-1 (56’Barisic [C], 91’Delvino [B]. Al 29’D’Ursi del Bisceglie ha fallito un rigore colpendo il palo)

Catanzaro-Virtus Francavilla 1-1

Juve Stabia-Matera (Gara che sarà trasmessa in differita su Rai Sport con data ed orario ancora da definire) 2-0

Lecce-Fidelis Andria (Gara posticipata a giovedì 22 marzo alle ore 20,30; all’andata 1-1)

Paganese-Siracusa 1-2

Racing Fondi-Cosenza (Gara posticipata a giovedì 22 marzo alle ore 14,30; all’andata 1-1)

Reggina-Casertana (Gara posticipata a giovedì 22 marzo alle ore 20,30; all’andata 0-0)

Sicula Leonzio-Rende 1-0

Ha riposato: Monopoli

Classifica Girone C: Catania raggiunto al 91’a Bisceglie ed agganciato dal Trapani, Lecce potrebbe allungare sul 2° posto

1) Lecce * 63,

2) Trapani 57,

3) Catania 57,

4) Juve Stabia 46,

5) Siracusa 46,

6) Matera (-1) 44,

7) Rende 43,

8) Monopoli 42,

9) Sicula Leonzio 38,

10) Cosenza * 37,

11) Bisceglie 37,

12) Virtus Francavilla 36,

13) Casertana * 36,

14) Catanzaro (-1) 32,

15) Reggina * 29,

16) Paganese 28,

17) Fidelis Andria * (-3) 27,

18) Racing Fondi * 26,

19) Akragas (-3) 11.

*= Gara (Lecce-Fidelis Andria, Racing Fondi-Cosenza e Reggina-Casertana, posticipi del giovedì) di questa 31a giornata ancora da disputare.

(-3)= 3 punti di penalizzazione Akragas: inflitti lunedì 27 novembre per violazioni Covisoc e Fidelis Andria: 1 gli era stato inflitto lunedì 27 novembre per violazioni Covisoc, ma poi giovedì 8 febbraio gli sono stati aggiunti 2 punti di penalizzazione per lo stesso motivo .

(-1) un punto di penalizzazione a testa: al Catanzaro martedì 19 dicembre per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 ai propri tesserati ed al Matera a cui erano stati inflitti 2 punti ma 1 è stato poi restituito il 19 gennaio.

Finora hanno riposato: Sicula Leonzio (1a e 20a giornata), Juve Stabia (2a e 21a giornata), Bisceglie (3a e 22a giornata), Casertana (4a e 23a giornata), Trapani (5a e 24a giornata), Rende (6a e 25a giornata), Fidelis Andria (7a e 26a giornata), Catania (8a e 27a giornata), Cosenza (9a e 28a giornata), Virtus Francavilla (10a e 29a giornata), Matera (11a e 30a giornata), Monopoli (12a e 31a giornata), Racing Fondi (13a giornata), Reggina (14a giornata), Siracusa (15a giornata), Paganese (16a giornata), Lecce (17a giornata), Catanzaro (18a giornata) ed Akragas (19a giornata).

Prossimo turno, 32a Giornata (13a di ritorno) di domenica 25 marzo 2018:

Casertana-Lecce (ore 14,30; all’andata 1-2 per il Lecce)

Catania-Paganese (ore 14,30; all’andata 5-2 per il Catania)

Cosenza-Akragas (ore 18,30; all’andata 2-0 per il Cosenza)

Fidelis Andria-Sicula Leonzio (ore 14,30; all’andata 1-1)

Matera-Bisceglie (ore 18,30; all’andata 1-2 per il Bisceglie)

Monopoli-Catanzaro (ore 16,30; all’andata 0-1 per il Catanzaro)

Rende-Trapani (ore 14,30; all’andata 0-4 per il Trapani)

Siracusa-Reggina (Gara posticipata a lunedì 26 marzo alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all’andata 2-0 per il Siracusa)

Virtus Francavilla-Juve Stabia (Ore 16,30; all’andata 1-1)

Riposerà: Racing Fondi.

Fasce orarie GIRONE C

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2017/Gennaio/Febbraio 2018.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2017.

COPPA ITALIA DI SERIE C (DETENUTA DAL VENEZIA) 2017/18:

Le 10 squadre (Bisceglie, Catania, Monza, Pontedera, Prato, Ravenna, Reggina, Teramo, Triestina e Viterbese Castrense) vincitrici dei Gironi triangolari sono approdate alla Fase finale (ad eliminazione diretta) assieme alle 27 compagini (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Bassano Virtus, Casertana, Cosenza, Feralpisalò, Giana Erminio, Gubbio, Juve Stabia, Lecce, Lucchese, Livorno, Matera, Padova, Piacenza, Paganese, Pordenone [è ancora in corsa nella Coppa Italia Tim], Pisa, Pro Piacenza, Reggiana, Renate, SAMBENEDETTESE, Siracusa, Trapani, Vicenza e Virtus Francavilla) che hanno partecipato alla Coppa Italia Tim organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Serie B.

CALENDARIO DATE FASE FINALE:

DATE

1° TURNO DI QUALIFICAZIONE*: 18 OTTOBRE 2017

2° TURNO (SEDICESIMI DI FINALE): 22 NOVEMBRE 2017

OTTAVI DI FINALE: 6 DICEMBRE 2017

QUARTI DI FINALE: 7 FEBBRAIO 2018

SEMIFINALI D’ANDATA: 21 FEBBRAIO 2018

SEMIFINALI DI RITORNO: 7 MARZO 2018

FINALE D’ANDATA: 11 APRILE 2018

FINALE DI RITORNO: 25 APRILE 2018

Risultati Quarti di finale in gara unica di mercoledì 7 febbraio 2018:

Alessandria-Renate (Gara giocata mercoledì 14 febbraio) 1-0 (15’Fischnaller. Al 93’espulso Emanuele Gatto dell’Alessandria per doppia ammonizione)

Pontedera-Padova 2-1 (3’Tofanari, 21’Raffini, 66’Eric Lanini [Pa])

Viterbese Castrense-Paganese (Gara giocata mercoledì 14 febbraio) 1-1 (14’Sini [V.C.], 95′ Cuppone [P]) D.T.S. e 4-3 D.C.R. Sequenza rigori: Cuppone (P) traversa, Mendez (V.C.) gol, Ngamba (P) gol, Vandeputte (V.C.) parato, Bensaja (P) gol, Sini (V.C.) gol, Cesaretti (P) gol, Benedetti (V.C.) gol, Giuseppe Maiorano (P) alto e Ngissah (V.C.) gol.

Lecce-Cosenza (Gara giocata mercoledì 14 febbraio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 0-2 (61’Okereke, 68’Loviso)

D.T.S= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate alle semifinali.

Risultati semifinali d’andata di mercoledì 21 febbraio 2018:

Alessandria-Pontedera 0-0

Viterbese Castrense-Cosenza (Gara giocata martedì 6 marzo) 3-1 (6’autorete di Pascali, 33′ Jefferson, 41′ Bruccini [C ], 90’De Sousa su rigore.

Espulsi entrambi nelle fila del Cosenza: al 13′ Mungo per proteste e comportamento offensivo verso l’arbitro conditi da espressione blasfema ed al 57′ Loviso per un bruttissimo fallo di gioco su Sanè)

Risultati semifinali di ritorno di mercoledì 7 marzo 2018:

Pontedera-Alessandria (Gara giocata martedì 6 marzo) 0-0 D.T.S. e 0-3 D.C.R. Sequenza Rigori: Caponi (P) parato, Pablo Andres Gonzalez (A) gol, Jonathan Rossini (P) parato, Felice Piccolo (A) gol, Pinzauti (P) parato e Fischnaller (A) gol.

Cosenza-Viterbese Castrense (Gara giocata mercoledì 14 marzo e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 2-1 (31′ Tutino, 81’Calderini [V.C.], 89’Leonardo Perez)

D.T.S= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale di mercoledì 11 (andata) e mercoledì 25 (ritorno) aprile:

Allessandria-Viterbese Castrense

