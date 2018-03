Sono dovuti intervenire per due tronchi caduti sul campetto adiacente e altri due considerati pericolanti. Messi in sicurezza i pini interessati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata del 21 marzo i Vigili del Fuoco sono stati impegnati sul territorio dopo le precipitazioni intense della scorsa serata e notte.

In particolare, a San Benedetto in via Manara all’altezza della Caritas, sono dovuti intervenire per due tronchi caduti sul campetto adiacente e altri due considerati pericolanti.

In serata l’intervento di messa in sicurezza è terminato. In ausilio la Polizia Municipale, incaricata a gestire la viabilità in quel tratto.

