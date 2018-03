Appuntamento a venerdì 23 marzo presso il “Valentino Resort” in via Dante Alighieri. Iscrizione obbligatoria

GROTTAMMARE – Una delle principali sfide per gli imprenditori è saper trovare risorse finanziarie alternative alla classica fonte bancaria a supporto dello sviluppo aziendale.

Nell’espressione “finanza alternativa” si inseriscono una serie di strumenti idonei a supportare processi di crescita, sviluppo e riorganizzazione aziendale, mediante il reperimento di risorse finanziarie, indistintamente a titolo di debito o di capitale. Strumenti normalmente utilizzati dalla Grande Impresa ma che oggi più che mai, sono perfettamente adattati anche alle esigenze e caratteristiche della PMI .

Questi argomenti saranno approfonditi nel corso del workshop organizzato per venerdì 23 marzo a Grottammare al “Valentino Resort”, da Studio Impresa Consulting con la collaborazione di PwC e con il patrocinio di Confindustria Centro Adriatico.

Un evento dedicato alle aziende del territorio ascolano, all’interno del ciclo “Officina formativa” organizzato e gestito dal team di professionisti di Studio Impresa consulting, società specializzata nella consulenza di direzione aziendale in collaborazione con la PwC, società internazionale di riferimento nei servizi di revisione, di consulenza di direzione e strategica, legale e fiscale alle imprese, che conta un network con oltre 223 mila professionisti operativi in 158 Paesi, di cui circa 5 mila in Italia.

La contrazione del mercato del credito spinge le imprese a modificare le strategie di azione per la ricerca di finanza alternativa al consueto canale bancario, sottolinea Marco Carassai presidente di Studio Impresa consulting: le imprese marchigiane, comprese quelle ascolane, sono tuttavia ancora lontane dal mercato della finanza alternativa; l’incontro cercherà di suggerire le soluzioni per rimuovere le cause e illustrerà agli imprenditori presenti come meglio formalizzare il piano strategico industriale e saperlo promuovere, al fine di poter opzionare le soluzioni di finanza alternativa maggiormente rispondenti al progetto di impresa e alle aspettative della proprietà.

Appuntamento a venerdì 23 marzo presso il “Valentino Resort” in via Dante Alighieri a Grottammare. Iscrizione obbligatoria: https://goo.gl/8JYY4a.

