SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per il calcio di inizio di Samb-Vicenza, gara valida per la 31^ giornata del girone B targato 2017-18. I rossoblu, che vogliono recuperare terreno dopo la mezza frenata di Fano, affrontano una squadra che ha vissuto mille vicissitudini in questa stagione: dal fallimento pilotato passando per la probabile penalizzazione che sconterà in classifica.

Capuano, visto il triplo impegno in sette giorni, adotta un discreto turnover rispetto alla formazione di Fano inserendo Di Pasquale, Bacinovic al posto di Marchi e Stanco e Valente davanti. Panchina per Esposito e Patti mentre è confermato Bellomo. Zanini del Vicenza sceglie invece Comi e Ferrari, due “lunghi”, davanti. De Giorgio probabilmente da trequartista con Giorno a destra e Giraudo a sinistra nel 3-4-1-2.

Formazioni:

Samb (3-5-2/3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Di Pasquale

Mattia Bacinovic Gelonese Tomi

Valente(20’st Di Massimo) Bellomo (11′ st Esposito)

Stanco(20′ st Miracoli)

Comi Ferrari

De Giorgio

Romizi Giorno Tassi

Giraudo Milesi Crescenzi Malomo

Valentini

Vicenza (4-3-1-2) All.: Nicola Zanini

Formazione rossoblu

Arbitro: Luigi Carella di Bari coadiuvato da Michele Falco e Domenico Palermo anche loro della Can di Bari

Note: Terreno che sembra reggere nonostante il diluvio delle ultime ore, 6 gradi prima del calcio di inizio.

Marcatori:

Ammoniti: 21′ pt Conson (S), 23′ pt Comi (V)

Espulsi:

Angoli: 3-3

DIRETTA

Primo Tempo

Il tifo della Nord

1′ Partiti, il Vicenza sembra schierarsi con la difesa a 4 con Malomo terzino destro Milesi e Crescenzi centrali e Giraudo terzino sinistro. Romizi, Tassi e Giorno a centrocampo mentre De Giorgio ad agire alle spalle di Comi e Ferrari.

2′ Nei rossoblu, invece Bellomo e Valente sono a sostegno di Stanco con il numero 19 che però sembra piuttosto mobile e libero di svariare.

7′ Tassi guadagna il fondo e crossa, Perina alza in angolo. Prima azione degna di nota della gara ed è del Vicenza.

12′ Bellomo entra duro su Comi, punizione da 40 metri per gli ospiti che proveranno a mettere il pallone in area.

13′ De Giorgio invece prova ad andare direttamente in porta ma ne esce una traiettoria sballata che finisce in curva.

16′ Bellomo distende la Samb in contropiede poi vede Mattia che accorre sulla destra, il terzino prova a calciare ma il pallone finisce fuori di parecchi metri.

19′ Valente dentro per Stanco che scatta sul filo del fuorigioco, Valentini esce alla disperata e salva! OCCASIONE SAMB.

L’azione di Stanco

21′ Conson e Miceli abbattono De Giorgio, il numero 2 si prende un giallo e il Vicenza può sfruttare un’altra palla da fermo da mettere in area per i saltatori.

25′ Valente si accentra e cede all’accorrente Tomi che va al cross, Giraudo anticipa in angolo Stanco. SAMB PERICOLOSA.

Tomi crossa e Giraudo salva in angolo

26′ Punizione veloce di Bacinovic per Valente che da destra rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, testa di Conson ma pallone debole fra le braccia di Valentini.

34′ Secondo angolo per il Vicenza che va lungo sul secondo palo, si coordina Tassi che però spara fuori col destro.

37′ Bacinovic lungo per Stanco che spizza di testa per Bellomo, cross di prima ma Valentini mette in corner con i piedi. 2 a 2 il conto degli angoli.

Bellomo tenta il cross, Valentini in angolo coi piedi

38′ Errore in uscita di Tomi con Tassi che si invola e mette in mezzo dalla trequarti, palla a Comi che invece di tirare rimette in mezzo di testa, interviene Miceli che mette in angolo.

40′ Punizione dalla sinistra per i biancorossi, altra occasione propizia per un cross. Parte De Giorgio e il pallone taglia tutta l’area finendo sul fondo. Sospiro di sollievo tirato sugli spalti.

45′ Un minuto di recupero

45′ +1 Finisce qui il primo tempo, senza grosse emozioni. Il terreno di gioco, messo a dura prova nella notte dalla pioggia sembra reggere per ora.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia il secondo tempo con il settore ospiti che si popola, da 30 spettatori dei primi 45′ si passa a circa un centinaio. A giudicare dai cori che si levano dalla Sud sono arrivati anche alcuni sostenitori del Pescara, gemellati con quelli del Vicenza.

3′ Combinazione Gelonese-Mattia col terzino che crossa per Stanco, stacco di testa e palla lenta e fuori.

6′ Punizione dalla trequarti destra d’attacco per gli ospiti che andranno ancora al cross con De Giorgio.

6′ Palla dentro e difesa rossoblu che allontana.

7′ Dagli spalti della Nord intanto compare uno striscione che recita “Semplicemente grazie” rivolto ai tifosi del Vicenza che sono stati vicini a Luca Fanesi, dall’altra parte i vicentini rispondono inneggiando il nome del tifoso rossoblu.

11′ Esposito è la prima mossa di Capuano: fuori Bellomo.

14′ Fallo di Miceli dai 25 metri: punizione pericolosa per il Vicenza con De Giorgio che col destro fa la barba al palo. CHE OCCASIONE PER IL VICENZA!

16′ Bella combinazione Esposito-Valente, palla a Mattia che prova il cross, deviato, in angolo.

20′ Dentro anche Miracoli e Di Massimo, fuori Stanco e Valente.

