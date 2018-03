Gara nazionale federale sulla distanza di km 21,097. Insieme ai big dell’atletica nazionale e non correranno anche coloro che voglio semplicemente divertirsi nella gara annessa non competitiva di km 10.500 aperta a tutti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la Tirreno Adriatico, la Riviera è pronta ad essere nuovamente teatro sportivo per i runners che hanno deciso di non mancare il 25 marzo, con partenza ore 9.30 da piazza Giorgini, alla 20° edizione della “Mezza maratona dei Fiori”, gara nazionale federale sulla distanza di km 21,097.

Insieme ai big dell’atletica nazionale e non correranno anche coloro che voglio semplicemente divertirsi nella gara annessa non competitiva di km 10.500 aperta a tutti. La manifestazione è stata presentata, nella mattinata del 21 marzo, al Comune di San Benedetto del Tronto.

Saranno 2800 i partecipanti, da tutto il mondo, alla consueta competizione sportiva sambenedettese. Il percorso interamente pianeggiante, totalmente chiuso al traffico veicolare per circa 2 ore e contornato dalla suggestiva “Riviera delle Palme”, si snoderà dal centro (Piazza Giorgini) verso il lungomare per poi tornare nel centro della città.

Importante l’appuntamento per sabato 24 in piazza Giorgini con i circuiti dedicati solo ed esclusivamente ai giovanissimi, che si confronteranno in percorsi allestiti esclusivamente per loro nella zona compresa fra viale Buozzi e la fontana Giorgini, per tutti simpatici gadget gentilmente offerti dalla Stand-Up di San Benedetto del Tronto.

Sarà presente nel Marathon Village in Piazza Giorgini domenica 25 marzo, oltre alla New Balance Pro Action. una rappresentanza della Cooperativa Primavera (Fabbrica dei Fiori), onlus locale sostenuta dall’Avis e che si occupa del disagio psichico giovanile.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)