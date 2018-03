SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista dell’apertura della stagione turistica, Picenambiente sta per partire con l’intervento di pulizia della spiaggia partendo da sud e avanzando verso nord.

Le operazioni consisteranno nell’asportazione dei rifiuti, sistemazione dell’arenile, rastrellamento meccanizzato, risagomatura di foci di canali e torrenti. L’intervento partirà mercoledì 4 aprile e la fine è prevista per il 19 maggio.

L’Amministrazione comunale pertanto, in applicazione di quanto previsto nel regolamento per l’utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative, ricorda che “è fatto obbligo ai proprietari…di rimuovere i propri natanti e scafi, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, materiali annessi e loro accessori, per tutto il tempo necessario a consentire ai mezzi autorizzati la pulizia e la sistemazione dell’arenile…”.

Sempre il regolamento specifica che “il rinvenimento, in qualsiasi parte dell’arenile di scafi ed oggetti di qualsiasi genere e tipologia, depositati, abbandonati o comunque lasciati sull’arenile, in spregio dei divieti ed obblighi di cui al presente regolamento saranno rimossi d’ufficio e restituiti a coloro che ne dimostreranno la titolarità, previo rimborso delle spese di rimozione, trasporto, custodia e ferma restando l’obbligazione del pagamento delle sanzioni per le violazioni commesse. Gli scafi ed oggetti rinvenuti che presentassero evidenti segni di abbandono e/o in condizioni di particolare degrado saranno rimossi ed avviati direttamente allo smaltimento”.

