SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto partecipa a un bando per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale finanziato dalla Comunità europea.

Proprio oggi, mercoledì 21 marzo, gli uffici hanno inviato il progetto denominato “Bicycle water front”, un tassello importante per congiungere, senza soluzione di continuità, le piste ciclabili del vicino Abruzzo a quelle di Grottammare e Cupra Marittima.

Si tratta di un’operazione che prevede un rifacimento della segnaletica nei tratti di pista a nord e sud del territorio comunale, mentre per il tratto sul lungomare è programmata la sostituzione della pavimentazione in asfalto esistente con altra in calcestruzzo drenante ecocompatibile.

Il costo dei lavori per il progetto sambenedettese ammonta a 628mila euro dei quali 400mila provenienti dal finanziamento del bando. La restante somma di 228mila euro verrà coperta da fondi comunali.

