SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso della notte tra il 20 e 21 marzo i pompieri sono intervenuti in varie zone della Riviera a causa della pioggia, specialmente a Porto d’Ascoli.

Il maltempo ha causato alcuni disagi come allagamenti e rami caduti sulle strade. I pompieri hanno lavorato per ripristinare le situazioni più a rischio ma fortunatamente non ci sono state conseguenze a persone.

Anche nell’entroterra si sono verificati interventi simili per analoghe situazioni.

