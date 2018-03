SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal tardo pomeriggio del 20 marzo ha iniziato a piovere con intensità sul nostro territorio.

Il maltempo sta provocando alcuni disagi: strade allagate sono state segnalate a Porto d’Ascoli, in particolare all’Agraria ma anche in zona Mare, sulla rotonda. Strade chiuse e pompieri in azione. Qualche disagio anche al centro di San Benedetto e vicino al porto.

Piove su tutta la costa, compresi Comuni limitrofi e anche nell’entroterra la pioggia cade fitta. Si raccomanda la prudenza sulle strade della provincia.

Monitorano le aree a rischio le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 278 volte, 305 oggi)