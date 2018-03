Due verranno posizionati agli ingressi Nord e Sud della città e un altro in piena isola pedonale. Parte del progetto smart city, le “colonne” serviranno a dare informazioni su meteo, pericoli ecc. Ma non solo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio la Giunta ha firmato un atto di indirizzo che va ad ampliare il concetto di “Smart City” di cui fa parte anche il piano telecamere ( e il propedeutico cablaggio della città con la fibra ottica) e dell’omonimo progetto che sindaco e assessori vararono a fine ottobre. (CLICCA QUI)

In pratica l’amministrazione ha dato semaforo verde per l’installazione, in città, di tre totem informativi digitali. Delle vere e proprie colonnine interattive attraverso le quali verranno veicolate una serie di informazioni: dal meteo, alle raccomandazioni della Protezione Civile, passando per la viabilità ecc.

I dispositivi, che nelle intenzioni dovrebbero essere installati agli ingressi Nord e Sud della città mentre un altro dovrebbe trovar posto in piena isola pedonale, potranno essere utilizzati, collateralmente, anche come strumenti per distribuire il segnale Wi-Fi, per esempio o ancora come punti per ricaricare cellulari e altri dispositivi elettronici.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 342 volte, 344 oggi)