Rossoblu alla seconda delle tre partite che giocherà in sette giorni, due delle quali in campi pesantissimi. Davanti probabile rivoluzione: dentro Stanco e uno fra Di Massimo e Valente?

SSAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb si prepara ad vivere il suo tour de force pre pasquale che la porterà a tre partite in sette giorni. In casa rossoblu, poi, c’è ancora più apprensione perché delle tre, due saranno giocate su campi piuttosto pesanti (quello di Fano e domani il Riviera visto il meteo inclemente).

La situazione porterà probabilmente mister Capuano a cambiare qualcosa nell’undici di partenza già da domani. E se in difesa la linea a tre Conson, Miceli e Patti non dovrebbe essere in discussione, centrocampo e attacco subiranno inevitabilmente delle modifiche rispetto all’uscita di Fano. Con Marchi squalificato è possibile un rientro di Bacinovic che è tornato regolarmente in gruppo. Il centrocampo, però, senza Marchi rischia di essere più scoperto nei “polmoni” e allora è possibile che l’allenatore non rinunci a un jolly capace di fare “cemento” fra i reparti come Bellomo. Davanti invece è probabile che si concentrino le maggiori variazioni: Stanco, come Miracoli, potrebbe permettere un gioco di lanci e aggressione delle seconde palle nel pantano che si annuncia essere il Riviera, visto che i due, entrambi “lunghi”, non differiscono troppo nelle caratteristiche fisiche. Accanto alla punta potrebbe poi trovare posto uno fra Di Massimo (che contro il Renate, sul bagnato, ha fatto bene) e Valente. Difficile che giochino entrambi, almeno dall’inizio.

E se l’indiziato maggiore per la panchina a questo punto è Esposito, forse una sorpresa potrebbe essere Candellori. Con Rapisarda out fino alla prossima settimana infatti, il giovane di Castorano potrebbe essere una buona alternativa a Mattia sulla destra, magari a partita in corso.

Capitolo Vicenza. Con Alimi fuori per squalifica, nei biancorossi si giocano un posto accanto a Romizi in mezzo al campo i giovani Tassi e Bangu mentre davanti si fa largo l’ipotesi, pure questa dettata dal fattore campo, di una coppia fisica come quella costituita da Comi e Ferrari con De Giorgio dietro di loro.

Le possibili formazioni:

Samb (3-5-2) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Patti

Mattia Bacinovic Gelonese Bellomo Tomi

Di Massimo(Valente) Stanco

Comi Ferrari

De Giorgio

Giraudo Bangu (Tassi) Romizi Bianchi

Malomo Crescenzi Milesi

Valentini

Vicenza (3-4-1-2) All.: Nicola Zanini

