VAL VIBRATA – Latitante cinese fermato al casello di Val Vibrata: deve scontare 20 anni di carcere. L’arresto è stato effettuato dagli uomini della polizia stradale di Giulianova durante un controllo di routine. L’uomo stava viaggiando su un’auto priva di copertura assicurativa. Da successivi accertamenti è emerso che, oltre a non aver mai conseguito la patente di guida, l’uomo, con vari precedenti penali, era destinatario di due provvedimenti di cattura emessi, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica di Padova e da quella di Milano per un cumulo pene di 20 anni da scontare in carcere. L’uomo, che dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere teramano di Castrogno, era latitante dal 2012.

