SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per Samb-Vicenza, gara in programma al “Riviera” domani alle 18 e 30, Viale dello Sport resterà chiuso al traffico a partire dalle 17.

Misura precauzionale, questa, presa per evitare i contatti fra tifosi. Alla base della decisione sicuramente gli scontri dell’andata anche se, da questo punto di vista, la situazione non dovrebbe destare particolari preoccupazioni visto che il rapporto fra le due tifoserie sembra buono, complici i tanti attestati di vicinanza dei fan biancorossi a Luca Fanesi, rimasto ferito alla testa proprio dopo la sfida d’andata e più volte visitato in ospedale dagli ultras veneti.

E dal veneto dovrebbero arrivare almeno 100 tifosi visto che al momento i biglietti venduti per il settore ospiti sono 90. Con la chiusura della prevendita fissata a stasera alle 19, si può prevedere che il numero raggiunga cifra tonda.

