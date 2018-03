SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Concluso il percorso formativo per volontari, educatori, genitori e formatori Educare ai valori promosso dal Centro Famiglia con il finanziamento del CSV Marche (Centro Servizi per il Volontariato); partner dell’iniziativa sono state le associazioni Insieme per la solidarietà, I Girasoli, Insieme per la vita, Tangram cooperativa sociale e Parrocchia Sant’Antonio di Padova di San Benedetto del Tronto.

Tre gli incontri, da gennaio a marzo presso la sede della Parrocchia, che hanno portato i partecipanti alla scoperta dell’infanzia e dell’adolescenza con la partecipazione di figure esperte nel campo dello sviluppo e delle relazioni con i minori. Lo psicologo Ezio Aceti e la psicologa Stefania Cagliani hanno guidato i corsisti verso la promozione della cultura delle relazioni senza perdere di vista la dimensione religiosa e trascendentale. Lente d’ingrandimento puntata su sviluppo infantile e adolescenziale, stili relazionali e dinamiche educative.

Tantissime le adesioni raccolte e le manifestazioni di interesse avute, tanto da superare le aspettative dell’associazione. Soddisfatti gli organizzatori e i partecipanti che, in occasione dell’ultima giornata di corso, sabato 17 marzo hanno ritirato l’attestato di frequenza. Si archivia con successo, dunque, il percorso che ha aperto le attività del Centro Famiglia nell’anno del quarantennale dalla sua fondazione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 20 volte, 20 oggi)