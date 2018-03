PORTO SAN GIORGIO – Parcheggia impropriamente l’auto in centro in uno spazio “giallo” con il contrassegno per portatori di handicap ma dai controlli gli agenti della Polizia Municipale di Porto San Giorgio scoprono che il beneficiario del permesso è deceduto diversi mesi fa.

Scattano così le sanzioni a un familiare: 200 euro di multa, 4 punti decurtati dalla patente di guida e la segnalazione all’Autorità giudiziaria per eventuali ulteriori provvedimenti.

Il fatto risale ai giorni scorsi, è emerso nel corso dell’azione di verifica “anti abusi” disposta dal comandante Giovanni Paris negli spazi a disposizione dei portatori di handicap.



“Alla sosta non consentita – spiega Paris – si somma una serie di infrazioni che vanno dalla cessione dei permessi a terzi fino alla mancata riconsegna degli stessi quando il beneficiario è deceduto. Il caso emerso è proprio quest’ultimo: dalle verifiche condotte dal personale si è appreso che il familiare del defunto usufruiva dell’agevolazione: il contrassegno aveva validità temporale (cinque anni dalla data di emissione) ma non soggettiva. L’attività di controllo prosegue, a ciò si aggiunge l’invito al rispetto delle norme di legge e all’educazione civica”.



Il comandante ricorda che “l’Amministrazione comunale ha introdotto ulteriori facilitazioni: ha scelto l’esenzione del pagamento negli spazi blu per i mezzi con contrassegno invalidi. E’ una scelta specifica non automaticamente prevista dalla legge e quindi non scontata come può apparire se confrontata con altre città”.

