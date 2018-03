Si parte venerdì 23 marzo con un Open Day rivolto agli attuali e futuri donatori. Per i membri, quest’anno, ingressi scontati in piscina e una serie di quattro gite a prezzi agevolati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 2018 di eventi targati Avis. L’associazione donatori di sangue di San Benedetto infatti, a partire da venerdì 23 marzo, avvierà un anno di iniziative tese a celebrare, idealmente, i traguardi raggiunti negli scorsi 12 mesi che parlano di qualcosa come 3516 donazioni effettuate nel 2017 dai 2034 soci, di cui 288 “nuovi”, donatori che si sono iscritti nell’ultimo anno come ha ricordato il presidente Bruno Bernabei durante un incontro dedicato, in Comune, con la stampa.

“Ho visto l’associazione crescere tanto negli ultimi anni e aprirsi all’esterno, ai giovani, agli sportivi e alle donne come testimoniano le percentuali delle nuove iscritte” (sui 288 nuovi soci Avis del 2017, 125 sono di sesso femminile n.d.r.) commenta invece orgogliosa Maria Antonietta Lupi che, da primario del Centro Trasfusionale ha a che fare con la realtà dei donatori tutti i giorni”. Le fa eco il sindaco Piunti che prende a esempio l’Avis per parlare San Benedetto come una “realtà sociale generosa e solidale, che diventa ogni anno più attrattiva anche per i giovani”.

E che il target dell’associazione siano i giovani, è testimoniato anche dalla natura delle iniziative che Avis metterà in piedi nei prossimi mesi. A partire dall‘Open Day di venerdì 23 marzo, in cui tutti gli interessati potranno iscriversi e diventare donatori, ricevere informazioni ecc. La sede in via Fileni resterà infatti aperta dalle 8 di mattina alle 22 e sarà anche il luogo per i festeggiamenti dell’associazione, che consegnerà gli attestati di benemerenza ai donatori e dei gadget personalizzati.

Le altre iniziative che Avis metterà in piedi nei prossimi mesi saranno poi una serie di 4 gite a prezzi agevolati per i membri iscritti che porterà i partecipanti in riva al Garda e ancora a Caserta e Napoli, ai mercatini Bolzano e Trento sotto Natale e, quest’estate, alla “Notte della Taranta” di Melpignano, viaggio quest’ultimo completamente gratuito. Alle gite si aggiunge anche l’impegno dell’associazione con i giovani studenti sambenedettesi visto che a fine anno scolastico verrà messa in palio una borsa di studio da 500 euro per ognuno dei 5 istituti scolastici della città (2500 euro in totale ripartiti fra i due licei, l’istituto commerciale “Capriotti”, l’Alberghiero e l’Ipsia), soldi che andranno ai maturandi più meritevoli.

Altro segno di collaborazione con il Comune e le sue articolazioni sono gli sconti di cui i donatori potranno usufruire in piscina. L’ingresso singolo all’impianto “Gregori“, infatti, ai membri Avis costerà poco più di 3 euro contro i 6 di un normale ingresso mentre un abbonamento da 15 entrate sarà fatto pagare 37 euro invece che 62. Da quest’anno, infine, l’Avis torna a sponsorizzare anche i biglietti dei parcheggi blu in centro. Sul retro di ogni ticket, infatti, per i prossimi 12 mesi sarà stampato l’advertising di Avis.

