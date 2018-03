La quota di partecipazione è fissata a 610 euro a persona, in camera doppia e trattamento di pensione completa in hotel a 3 stelle. Le spese di viaggio da e per Grottammare saranno sostenute dal Comune

GROTTAMMARE – Due settimane in Trentino, dal 17 al 30 giugno: destinazione Molveno, quest’anno, per gli anziani che volessero aderire all’invito del Servizio Politiche per la terza età di trascorrere il principio dell’estate in montagna.

La quota di partecipazione è fissata a 610 euro a persona, in camera doppia e trattamento di pensione completa in hotel a 3 stelle. Le spese di viaggio da e per Grottammare saranno sostenute dal Comune. Saranno ammesse le prime 50 domande che perverranno al servizio Protocollo del Comune entro il 20 aprile.

I moduli di domanda sono distribuiti in municipio (sportello URP o Servizi Sociali), ma possono essere ritirati anche nel centro sociale “Ischia I”, in via Domenico Bruni.

Molveno è una località turistica molto apprezzata della provincia autonoma di Trento. La cittadina si trova accanto all’omonimo lago ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Il soggiorno montano dello scorso anno si svolse in Val di Sole, a Malé, sempre in Trentino. Vi parteciparono 37 persone.

