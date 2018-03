L’aggressore era stato fermato dal personale di sicurezza, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, dopo l’accaduto mentre la vittima veniva ricoverata in ospedale per le cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’uomo responsabile dell’accoltellamento ai danni di un cinquantenne vicino al nosocomio sambenedettese si trova nella caserma dei carabinieri in stato di fermo.

I militari hanno raccolto la sua testimonianza e stanno cercando il coltello, o comunque l’arma da taglio, con cui l’uomo ha colpito un’altra persona (di circa 50 anni) mentre insieme attendevano l’apertura del Sert nella mattinata del 20 marzo.

Il tutto sarebbe accaduto per futili motivi, una lite scaturita appunto in aggressione. L’aggressore era stato fermato dal personale di sicurezza dopo l’accaduto mentre la vittima veniva ricoverata in ospedale per le cure mediche.

Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso l’aggressione aggravando ulteriormente la posizione del responsabile.

